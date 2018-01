Las cosas que arruinan tu vida sexual y cómo ponerles remedio

La falta de interés en el sexo es un problema muy común en las parejas, especialmente cuando han estado unidas durante mucho tiempo. Lo asegura un estudio británico publicado en ‘BMJ Open’ que identifica varios factores que pueden desempeñar un papel muy importante en la falta de libido. Los investigadores preguntaron a más de 11.000 hombres y mujeres de entre 16 y 74 años con pareja en el último año.

En general, el 34% de las mujeres y el 15% de hombres dijeron que habían perdido el deseo sexual al menos durante tres meses al año. La mitad de los que perdieron las ganas también confesaron que estaban angustiados por ese motivo. Hay varios factores que pueden contribuir a una baja excitación y es muy importante llegar a la raíz del problema para sentirse mejor, más sexy y con más energía. No conseguirlo no solo te hará sentirte más inseguro y tener una conexión más débil con tu cuerpo, sino que también afectará negativamente a la relación con tu pareja.

Qué lo causa

Podría ser cualquier cosa, desde problemas físicos hasta psicológicos. A veces los dos a la vez. Los primeros incluyen bajos niveles de testosterona (aproximadamente 4 de cada 10 hombres mayores de 45 tienen niveles bajos de esta hormona), tratamiento con algún tipo de medicación recetada, poco o demasiado ejercicio y el consumo de alcohol y drogas. Los segundos pueden comprender depresión, estrés y enfermedades derivadas.

Haber tenido relaciones sexuales no consensuadas en algún momento de sus vidas y tener una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS) en el último año fueron algunos de los factores relacionados con un bajo interés sexual. Las personas que no se sentían emocionalmente cercanas a sus parejas o que no siempre encontraban la forma de hablar de sexo con ellas también tenían más probabilidades de confesar su falta de ‘apetito’.

Los medicamentos Cialis, Levitra o Viagra no aumentan tu libido sino que te ayudan a obtener y mantener erecciones

Otras razones dependen del género. Las mujeres que viven con su pareja tenían más del doble de probabilidades de no tener interés en el sexo en comparación con los hombres. Aquellos que habían estado saliendo durante más de un año eran más propensos a expresar un deseo sexual alto que aquellos con relaciones más nuevas.

Además, según un estudio realizado por la Universidad de Carolina del Norte, en el caso de los varones, el ejercicio de intensidad, realizado con frecuencia, está intrínsecamente ligado a una libido baja. Los investigadores realizaron un cuestionario sobre el comportamiento sexual a un total de 1.077 hombres físicamente activos. Se les preguntó, por ejemplo, que con cuánta frecuencia pensaban en sexo y cómo de involucrados estaban con el tema. También se les interrogó sobre sus hábitos de ejercicio, como la intensidad o el tipo de actividad que practicaban. Aunque el resultado del estudio no establece que la disminución de la libido sea la consecuencia directa del ejercicio intenso, sí que ha vinculado con claridad ambas situaciones.

En el caso de ellas, son más propensas a no tener ganas si habían tenido tres o más relaciones en el último año, si no comparten los mismos gustos que su cónyuge o si tienen niños menores de 5 años. “Los hallazgos del estudio observan que el problema debería abordarse de manera diferente para hombres y mujeres”, asegura Cynthia Graham, profesora de salud sexual y reproductiva de la Universidad de Southampton.

Tratamientos

Tu médico puede recomendarte terapia si el problema es psicológico. En muchas ocasiones, una disminución de la libido apunta a un deseo de conectar más con su pareja, una que no es sexual, pero sigue siendo íntima. Puedes hablar sobre cualquier tema con un terapeuta, da igual si vas solo o con tu pareja. Si el problema es la depresión, lo mejor es tratarla cuanto antes (pero ten cuidado con algunos antidepresivos porque también pueden reducir tus ganas de tener sexo).

Dile a tu médico cómo te sientes. Es la única forma de saber si la raíz del problema es física, psicológica o ambas a la vez

“Nuestros hallazgos sugieren que la comunicación abierta sobre sexualidad en una pareja está relacionada con una menor posibilidad de tener poco interés. Entonces, si no tienes ganas, empezar a hablarlo es un buen punto de partida”, asegura Graham a ‘Health’.

En cuanto a los medicamentos Cialis, Levitra o Viagra no aumentan tu libido sino que te ayudan a obtener y mantener erecciones. Sin embargo, Addyi, también conocido como la viagra femenina, sí que puede ayudar a las mujeres a aumentar su deseo sexual: podrían beneficiarse más de los enfoques farmacéuticos.

Lo mejor que puedes hacer es conocer tu propio cuerpo y decirle a tu médico cómo te sientes. No seas vergonzoso, no te dejes nada para ti. Es la única forma de saber si la raíz del problema es física, psicológica o ambas a la vez. Y en cuanto lo sepas, podrás volver a sentirte como siempre.

Fuente: elconfidencial.com