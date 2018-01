Las estrellas de la música aplauden a Pink por poner en su sitio al presidente de los Grammy

Neil Portnow declaró que las mujeres “tenían que dar un paso adelante” para tener más presencia en la gala. Y como era de esperar, el mundo se le ha echado encima.

Cuando preguntaron a Neil Portnow, presidente de la Academia que organiza los Grammy, por qué no habían dejado actuar en solitario a Lorde siendo la única mujer nominada al premio al Mejor álbum del año, tuvo la ocurrencia de responder que las mujeres debían “dar un paso adelante si quieren tener más presencia” en futuras ediciones.

Un comentario bastante desafortunado que, por supuesto, ha provocado la furiosa respuesta de varias compañeras de profesión escandalizadas al ver cómo el que debería representar a todos los profesionales de la industria musical desprecia de esa manera el trabajo de cientos y cientos de artistas femeninas que superan en talento y números a miles de esos compañeros masculinos para los que el escenario de los Grammy siempre está abierto.

La más contundente de todas ha sido Pink, que publicó en su Twitter un mensaje escrito a mano que deja bien claro hasta qué punto Portnow está equivocado. “Las mujeres que trabajamos en la industria de la música no necesitamos ‘dar un paso adelante’ porque eso es algo que llevamos haciendo desde el principio de los tiempos: y no solo hacia adelante, sino también hacia un lado”, comenzaba la artista que, por cierto, fue la autora de una de las actuaciones más aplaudidas durante la noche del domingo.

“Las mujeres han dominado la música este año. Han superado todas las expectativas como también lo han hecho todos los años anteriores. Cuando celebramos y honramos el talento y los logros de esas mujeres, cuando remarcamos lo mucho que avanzan cada año pese a todo lo que tienen en contra, estamos enseñando a la siguiente generación de hombres y mujeres y de niños y niñas el verdadero significado de la igualdad y cómo ser justos”.

El mensaje de Pink, por supuesto, ha sido recibido con aplausos por muchas compañeras, que se sienten totalmente identificadas con las palabras de la cantante. “Otra mujer poderosa ejerciendo de ejemplo a seguir”, escribía Katy Perry. “Todos tenemos la responsabilidad de denunciar la falta de igualdad allá donde la veamos. Estoy muy orgullosa de todas las mujeres que hacen un trabajo artístico increíble frente a la resistencia”, continuaba, antes de dejar una posdata que resulta irrefutable para cualquiera que dude de lo que las mujeres pueden hacer en la música.

“P.D: VH1 Divas Live”, recordaba haciendo referencia a aquellos conciertos especiales que reunían sobre un mismo escenario a estrellas de la talla de Mariah Carey, Aretha Franklin, Celine Dion, Whitney Houston, Cher o Tina Turner, entre otras.

👏🏻👏🏻👏🏻 Another powerful woman, leading by example. We ALL have a responsibility to call out the absurd lack of equality everywhere we see it. I’m proud of ALL the women making incredible art in the face of continual resistance. ✊🏻

P.s VH1 Divas Live. https://t.co/RDmB7zRfId

— KATY PERRY (@katyperry) 30 de enero de 2018