Los peores errores que cometes al ligar, según la celestina de los multimillonarios

Siempre te ocurre lo mismo. Tienes una cita, dos, trece, treinta… (vale, dejamos de hacer sangre) y nunca cuaja la cosa. Un polvo sí que echas, pero la relación nunca llega a buen puerto. Y lo peor de todo es que no sabes por qué. ¿Qué hago mal? ¿Por qué no consigo tener una pareja? ¿Será mi problema o es cosa de las personas con las que quedo?

Bueno, amigo, hemos de decirte una cruda realidad: cuando algo malo se repite en tu vida, el culpable único eres tú.

Así que, sí: hay algo en lo que erras una y otra vez con tus citas. ¿Lo bueno? Que sabemos cuáles son tus fallos o, al menos, algunos. La celestina de los millonarios, Louanne Ward, los ha detallado en un vídeo de la web de citas ‘Cupid’. No son todos los que están, ni están todos los que son, pero igual te sirven:

1) Vas demasiado rápido

Conoces a Eustaquia. Todo va genial y tienes tantas ganas de que ella sea tu persona especial que comienzas a idealizarla, hasta tal punto que te vuelves, como se suele decir, ‘ciego de amor’. Todo lo que hace te encanta, incluso el pedo aquel que se tiró en el restaurante de moda. Cómo os reísteis y lo mal que olía… O aquel día que te mandó callar en medio de la calle, a gritos, porque le estabas “rallando” con tu problema familiar. Qué comprensiva, oiga…

Da oportunidades a las personas. No trates a tus potenciales parejas como si fuesen productos de usar y tirar por cualquier fallo

Bien. Si es tu caso, cometes el error de principiante de no ver con quien estás realmente. “Cuando comienzas en serio con alguien demasiado pronto, te olvidas de verlos cómo realmente son. Seguirás atravesando este ciclo con todas tus parejas si no miras más allá”, detalla Louanne Ward.

2) Eres muy superficial

Otro clásico error es fijarte solo en el físico de tus potenciales parejas. Si es tu único baremo, o el que más pesa a la hora de iniciar una relación con alguien, no estarás eligiendo a la persona no adecuada para ti. La atracción física está muy buen al principio, sobre todo a la hora de mantener relaciones sexuales. Pero a la larga pasa a un segundo plano.

“Los solteros deberían tratar de conocer ‘la cabeza, corazón y alma’ de alguien, no solo a través de sus ojos”, dijo la experta al respecto. Lo sentimos, pero a lo mejor tienes que empezar a mirar más allá de los tipos cachas de gimnasio (sin ánimo de ofender, que solo es una broma).

3) Esperas que haya química

Hay personas que llevan años solteras porque esperan repetir algo que una vez les ocurrió con alguien o porque persiguen ese ideal de las mariposas en el estómago. Este ‘cosquilleo’ no es más que un producto secundario que nuestro cuerpo produce cuando tenemos química con alguien, algo que no siempre sucede.

De hecho, según esta celestina, “si esperas que llegue eso, vas a tener que aguardar mucho tiempo…”. Ward tiene un consejo claro: “Debes abandonar las ideas preconcebidas de encontrar a alguien basándote sólo en la atracción física inmediata y en una química brutal”. Esto, además, únicamente se produce cuando ambas personas sienten lo mismo y al mismo tiempo.

En otras palabras: tienes que rebajar las expectativas (y dejar de ver películas románticas).

4) No esperas a conectar emocionalmente

Da oportunidades a las personas. No trates a tus potenciales parejas como si fuesen productos desechables de usar y tirar. Que si no has sentido nada pero te gusta, que si es un poco rarito porque juega a la Play con su hermana pequeña, que si es padre divorciado… Si te has tomado la molestia de ir a la cita y habéis hablado durante horas, algo hay. Si no te gustase, no hubieras acudido y no estarías dándole tantas vueltas a la posibilidad de repetir.

Debes abandonar las ideas preconcebidas de encontrar a alguien basándote solo en la atracción física inmediata y en una química brutal

Ward te recomienda que, sin duda, le des otra oportunidad, ya que es importante establecer una conexión emocional con alguien antes de ‘descartarlo”. Nosotros lo suscribimos (pero, oye, sin forzar, que se está mejor solo que mal acompañado).

5) Tienes ‘recámara’

Otro error que suelen cometer los solteros a la hora de encontrar el amor es tener echado el anzuelo en varios lagos. Ward advierte de que salir con varias personas al mismo tiempo puede reducir drásticamente tus posibilidades de encontrar pareja, “porque tu energía y la que pones en algo solo fluirán hacia donde vaya esta”. Y agrega: “Si dedicas tu energía a varias personas, tienes pequeñas cantidades de ella que llegan a varias personas, no concentrada en una sola”.

Ojo, tampoco es bueno enfocarte demasiado en una persona. No hay que volverse loco si os estáis conociendo. Nada de hablar de vivir juntos tras el primer encuentro sexual, que nos conocemos. Además, es importante que mantengas tu independencia, de lo contrario corres el riesgo de volverte emocionalmente dependiente a tu nuevo amorcín.

Mucho ánimo en tus próximas citas. ¡Estamos contigo! Y recuerda: el amor llega cuando menos lo esperas.

Fuente: elconfidencial.com