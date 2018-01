Martínez: “Dios me puso en posición de poder hablarle al Presidente”

El competidor cruceño del Rally Dakar, Leonardo Martínez, tras pedirle al presidente Evo Morales, que respete la Constitución Política del Estado y los resultados del referendo del 21F, afirmó que actuó como un simple ciudadano respetuoso de las leyes que espera lo mismo del primer mandatario de Bolivia.

El pueblo boliviano en su mayoría dijo NO el 21F y “solamente eso le pedí al presidente”, acotó. Martinez aclaró que no es político y que su pedido a Evo refleja el pensamiento de miles de bolivianos que no tienen la oportunidad de ver al Presidente en forma directa y que por eso él utilizó el podio del Dakar para hablarle.

Todos debemos respetar las normas desde el lugar que ocupamos en la sociedad “yo lo hago como deportista con las reglas del Dakar”, afirmó Martínez.

Señaló que respeta a Evo Morales y reconoce las obras de su gobierno que han mejorado la vida de la gente en diferentes regiones del país. Sin embargo, el pueblo boliviano ya se pronunció por la no reelección en el referendo del 21 de febrero, y “todos debemos respetar”, enfatizó.