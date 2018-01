Máscaras en Venecia, el colorido de Río y otras fiestas convocantes de Sudamérica

Las de Venecia, Oruro, Río de Janeiro y Montevideo son cuatro celebraciones que suelen destacar entre los argentinos.

El de Oruro, en Bolivia, es el segundo Carnaval más famoso de Latinoamérica, declarado “obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad” por la Unesco (EFE/Martín Alipaz).

A pesar de su origen pagano, el Carnaval se celebra en una gran cantidad de países de tradición católica. Su significado etimológico proviene del latin carnem-levare, que significa “abandonar la carne”, la prescripción obligatoria impuesta por la Iglesia Católica durante la Edad Media para el pueblo durante todos los viernes de la Cuaresma.

Seguí leyendo Gente con máscaras y trajes tradicionales durante el "Vuelo del ángel", que marca el inicio oficial del Carnaval de Venecia, en la Plaza San Marcos (EFE/EPA/Andrea Merola).

Del 27 de enero al 13 de febrero de este año, la ciudad se prepara para recibir a decenas de artistas en todas las callecitas y canales, con la plaza San Marco como escenario principal. Todos los días tienen lugar eventos privados en los palacios venecianos, a los que se puede acceder comprando las entradas con anticipación y con las vestimentas de época requeridas.

www.carnevale.venezia.it

Oruro (Bolivia)

La Pachamama y el diablo son los dos símbolos que identifican el segundo Carnaval más importante de Latinoamérica -luego del de Río de Janeiro-, que exhibe tradiciones de la cultura andina, indígena y del cristianismo introducido por los españoles hace más de cinco siglos. Declarado en 2001 “Patrimonio de la Humanidad” por la Unesco, el Carnaval de Oruro es conocido por las Diabladas y danzas típicas, en las que luchan el Bien contra el Mal, con coloridos trajes que representan a diablos y ángeles y desfilan tirando fuego por la boca. Los festejos, en los que se venera a la Virgen del Socavón -patrona de los mineros-, incluyen danzas típicas de todas las regiones del país, entre las que se destacan diabladas, morenadas, caporales y waka waka.

Bailarines con trajes de "diablo" en el carnaval de la ciudad boliviana de Oruro, proclamado en 2001 obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad por la Unesco (EFE_Martín Alipaz).

El Carnaval de Oruro ofrece un desfile ceremonial a lo largo de 4 km, con 20 mil bailarines y 10 mil músicos que despliegan su arte durante veinte horas. Este año, del 10 al 13 de febrero, las autoridades esperan reunir alrededor de 400 mil personas. El sábado 10 se realizará la Peregrinación al Socavón y para el domingo 11 se anuncia la entrada al Corso. Los tradicionales “convites”, como el del Tío y la Challa, empiezan unos días antes.

www.boliviaturismo.com.bo

Montevideo (Uruguay)

Con 16 escenarios -popularmente conocidos como tablados- distribuidos por los diferentes barrios de la capital de Uruguay, el Carnaval de Montevideo inaugura sus festejos con un desfile por la avenida 18 de Julio, en el que participan murgas, humoristas, comparsas, parodistas, cabezudos, carros alegóricos y las reinas del Carnaval, de las Llamadas y de las Escuelas de Samba. El candombe es el ritmo que unifica esta celebración, que presenta fuertes raíces españolas y africanas: sus orígenes se remontan a la segunda mitad del siglo XVIII, cuando el puerto era la única vía de entrada de africanos esclavizados hacia el Virreinato del Río de la Plata. A fines de siglo, el 35 por ciento de la población montevideana era de descendencia africana, que en sus horas de libertad recreaba estos ritos de su tierra.

El candombe resuena en Montevideo durante las "llamadas", con más de 40 comparsas (AFP PHOTO / Pablo Porciuncula).

Con el Desfile de Llamadas, que se lleva a cabo el primer viernes de febrero, las comparsas protagonizan al ritmo del candombe la fiesta más importante de la colectividad afrodescendiente de Uruguay. Es cuando recorren los barrios Sur y Palermo, donde las casas antiguas, las callecitas y las veredas angostas vibran con el ritmo de tamboriles. Este año, el Desfile inaugural de Carnaval será el 25 de enero y el Desfile Oficial de Llamadas, el 8 y 9 de febrero. El desfile de Escuelas de Samba está programado para el 26 de enero.

Además, del 29 de enero al 10 de febrero se presentarán parodistas, lubolos, murgas y humoristas en el Teatro de Verano del Parque Rodó.

www.montevideo.gub.uy

Río de Janeiro (Brasil)

El Carnaval más grande y reconocido del mundo comienza el 9 de febrero, cuando el Rey Momo es coronado y recibe las llaves de la ciudad. El Sambódromo Marques de Sapucaí, en Río de Janeiro, es el gran escenario por el que pasan 60 mil sambistas, 3.500 percusionistas y 70 carrozas para un público de más de 200 mil personas. Los esclavos africanos, que fueron llevados a Brasil por los conquistadores portugueses, introdujeron la samba para expresar sus penas y alegrías. En sus inicios acompañaban la música con la tradición de tirar barro y agua, resistida por las clases más acomodadas; con el paso de los años, la reemplazaron por trajes decorados con plumas, hierbas, huesos y piedras, que brillan en los desfiles actuales.

En la edición 126° del Carnaval de Río, los días más esperados son, el domingo 11 y el lunes 12 de febrero, cuando se presentan las doce mejores escuelas de samba (EFE/Luiz Eduardo Perez / Archivo)

En la edición 126°, el domingo 11 y el lunes 12 de febrero son los días más esperados, ya que se presentan las doce mejores escuelas de samba. Las dos jornadas previas (9 y 10/2) tienen lugar los desfiles preliminares de las escuelas, el 13 es el turno de las escuelas infantiles y el sábado 17 se realiza el famoso Desfile de Campeones.

www.rio-carnival.net

Fuente: clarin.com