Mauricio Macri y Emmanuel Macron anunciaron que se seguirá negociando el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Así lo había afirmado Macri ayer, cuando en Davos destacó que “estamos cerca de sellar el acuerdo. Mañana (por hoy) me reúno con el presidente Macron y espero que me dé buenas noticias. Se me ha dicho que tenemos un escollo en el tema de la agricultura, esperemos encontrar una solución a eso”. En ese sentido, desde Presidencia confirmaron a Infobae que si bien se esperaba avanzar en las negociaciones, no había expectativas reales de finalizar el acuerdo hoy porque eso lo deben hacer los bloques.