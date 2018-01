Médicos amenazan con retomar protestas tras advertencia de ministra Campero sobre descuentos

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, envió una carta al ministro de Gobierno, Carlos Romero, para que aclare la advertencia de su colega de Salud, Ariana Campero, sobre descuentos por los días no trabajados.

Carlos Romero, ministro de Gobierno, y Aníbal Cruz, presidente del Colegio Médico de Bolivia, sellan con un saludo el convenio entre Gobierno y médicos. Foto: @MindeGobierno

La advertencia de la ministra de Salud, Ariana Campero, de aplicar descuentos por días no trabajados a los médicos que estuvieron en paro durante 47 días motivó la reacción inmediata del Colegio Médico de Bolivia, que pidió al ministro de Gobierno, Carlos Romero, una aclaración bajo amenaza de retomar sus medidas de poresión.

Romero fue quien consiguió al lunes la firma de un convenio que suspendió la prolongada protesta de los galenos.

En una carta dirigida a esa autoridad, los médicos ponen en su conocimiento las recientes declaraciones de Campero, quien no participó de las negociaciones que estuvieron a cargo de Romero.

“Aclaro, esto no es una vendetta y hay leyes, día no trabajado día no pagado, se va a hacer cumplir”, anunció la ministra en la mañana de este viernes poco después de salir de la habitual reunión de gabinete en Palacio de Gobierno y pese a que en el acuerdo se establece que “queda pendiente el tratamiento de las sanciones establecidas durante las movilizaciones”.

Aníbal Cruz, presidente del Colegio Médico de Bolivia y parte de los firmantes del acuerdo, rubrica la misiva enviada a Romero, donde le hace conocer que hubo reuniones en los diferentes departamentos para analizar el tema y tomar decisiones.

“Los diferentes Colegios Departamentales en reuniones de Directivas y Asambleas consultivas consideran que el acuerdo está siendo incumplido en el sentido que este punto debería ser tratado en comisiones sectoriales con el Colegio Médico de Bolivia; por tanto, pedimos a su persona aclarar esta situación, caso contrario nuestras bases están determinando volver a las medidas de presión por incumplimiento como ser: paro general indefinido de todos los médicos de Bolivia”, se sostiene en la misiva.

Tras la firma del acuerdo, los servicios de salud son restablecidos lentamente y se ven afectados por el paro que ahora realizan los trabajadores de salud. A diferencia del resto de Bolivia, en Santa Cruz los médicos decidieron mantener la protesta pese a que fue derogado el artículo 205 sobre mala práctica profesional del Código del Sistema Penal, principal demanda.

Los médicos en Santa Cruz y los trabajadores de Salud ahora exigen, como otros sectores, la abrogación o anulación total de la norma cuestionada. (10/01/2018)

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz