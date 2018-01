Menos gas, más empleados

Humberto Vacaflor Ganam

Las noticias sobre el descenso de la producción de gas natural, que se reflejan en la caída de los ingresos del país, deberían ser motivo para políticas de austeridad, pero el gobierno está haciendo lo contrario.

Ante una situación mucho menos peligrosa que la boliviana, el presidente argentino Mauricio Macri decidió hacer grandes recortes en las planillas de empleados públicos y decidió prohibir que los parientes de los ministros tengan cargos en el gobierno.

En Bolivia, en cambio, el drama del gas se mezcla con la vergüenza. El embajador brasileño, Raymundo Santos Rocha, ha pronunciado las palabras diplomáticas que equivalen a un reproche muy duro: “Medir las reservas de gas es un asunto interno de Bolivia, pero si vamos a hablar de un contrato de compra-venta, necesitamos saber cuánto gas tiene Bolivia”.

Si no fuera por la aclaración previa, se trataría de un flagrante caso de intromisión en cuestiones internas. Se le podía responder que no tiene por qué entrometerse en el hecho de que Bolivia no haya certificado sus reservas de gas desde 2013, y que cinco años después quiera negociar nuevos contratos de venta a Brasil. Y decirle, además, que se ocupe del estado en que está Petrobrás, con una deuda de 130.000 millones de dólares. En fin, se le podía decir muchas cosas.

Pero no se puede negar que tiene razón. Quizá no convenga entrar en el detalle de por qué no se hacen mediciones de las reservas: YPFB pide a las empresas medidoras que le reconozcan el derecho de cambiar el informe final. Dos licitaciones declaradas desiertas confirman este dato.

Aparte de este detalle, YPFB podía hacer algún esfuerzo por mostrar que sabe el tamaño de la crisis. Y no anunciar que se propone abrir cuatro oficinas en países vecinos para ofrecer en venta los productos de la empresa. Unos 200 masistas se alistan para ocupar esos cargos.

¿Qué parte del informe de la crisis no entiende YPFB? Los ingresos cayeron en 32%. Bulo Bulo no funciona, igual que la planta Carlos Villegas de Yacuiba y la de Río Grande.

¿Cómo hará para dotar de 6 millones m3/d de gas a la planta del Mutún, si ya ahora falta gas?

Dar más empleo a los masistas no es la solución.

