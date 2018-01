Ministro de Trabajo confirma descuentos a médicos que acataron el paro

El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, dijo “en realidad no es una medida al calor de este conflicto. Desde el 2006 se ha aplicado esta especie de principio”, afirmó.

El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, se refiere al prolongado paro médico. Foto: Ministerio Trabajo.

Mientras los galenos aguardan una respuesta sobre el asunto, el ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, confirmó la tarde de este miércoles que los descuentos al sector de los médicos, que pararon sus labores por 47 días, están vigentes tal como había anticipado la ministra de Salud, Ariana Campero en rigor a que la medida de presión se declaró ilegal.

El anunció se da después de que el Colegio Médico de Bolivia demandó una aclaración al ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien medió en el conflicto y logró un acuerdo con el sector el pasado lunes en la noche.

“En realidad no es una medida al calor de este conflicto. Desde el 2006 se ha aplicado esta especie de principio de que día no trabajado (es) día no pagado, no tiene nada que ver con las características del sector de los médicos y el conflicto”, señaló la autoridad en declaraciones a la radioemisora estatal Patria Nueva.

Explicó que la medida se sustenta en que los galenos movilizados durante 47 días no cumplieron los protocolos fijados por la Ley General del Trabajo para obtener una declaratoria de huelga legal.

“No han seguido el proceso ni la tramitación respectiva para decretar este conflicto, han infringido la norma y la ley y el Ministerio de Trabajo lo que ha hecho es declarar la huelga ilegal”, precisó.

Ante el anuncio de Campero, los galenos advirtieron con reactivar las medidas de presión si se confirma ese extremo pese a que se había pactado que “queda pendiente el tratamiento de las sanciones establecidas durante las movilizaciones”.

“Los diferentes Colegios Departamentales en reuniones de Directivas y Asambleas consultivas consideran que el acuerdo está siendo incumplido en el sentido que este punto debería ser tratado en comisiones sectoriales con el Colegio Médico de Bolivia”, escribió Aníbal Cruz, presidente del Colegio Médico de Bolivia en una misiva

“Por tanto, pedimos a su persona (Romero) aclarar esta situación, caso contrario nuestras bases están determinando volver a las medidas de presión por incumplimiento como ser: paro general indefinido de todos los médicos de Bolivia”, añadió.

Algunos médicos, enterados de la disposición gubernamental, anunciaron que se plegarán a las movilizaciones convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB) para este jueves en demanda de la abrogación del Código del Sistema Penal, cuyo artículo 205 ya derogado fue observado por ellos.

Sin embargo, explicó Hinojosa, las reparticiones del sector son las encargadas de cumplir con los respectivos descuentos por los días no trabajados.

Inclusive, añadió, las normas laborales fijan como renuncia la ausencia de los trabajadores a las fuentes laborales por seis días. “Esa es decisión obviamente de las instituciones”, sostuvo. (10/01/2018)

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz