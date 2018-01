Motivos para rendirse

Humberto Vacaflor Ganam

El gobierno de Evo Morales está en el afán de rendirse, algo en lo cual uno sabe cuándo comienza pero no sabe dónde termina.

Se rindió ante los empresarios cruceños, devolviéndoles la libertad de exportar según sus necesidades pero dejando de lado la razón, o el pretexto, de que sólo se puedan exportar los excedentes, los sobrantes, después de que haya sido atendida la demanda de la sacrosanta demanda interna.

El criterio de ahora es que la demanda interna puede esperar, porque lo importante es ganar las elecciones de 2019.

Un criterio parecido al que se aplica en el caso de la sacrosanta Pachamama: ella puede esperar, porque lo verdaderamente importante, más que sacrosanto, es descubrir nuevos yacimientos de gas para exportar porque “de otra manera, ¿de qué vamos a vivir?”

Ahora se ha rendido ante los médicos por aquello de la mala praxis y sus sanciones, lo que le suena a bumerang incluso antes de que los opositores, si es que existieran, le enumeren las pésimas praxis en sus decisiones de inversión.

Se podría decir que en eso de la mala praxis el gobierno de Evo Morales no tiene autoridad moral, pero eso sería entrar en una enumeración demasiado larga, que el amable lector conoce muy bien.

Es previsible que el gobierno se rinda en muchas cosas en este año preelectoral, y en otras más en el año electoral que llegará en enero de 2019, cuando todos estemos cansados.

Pero lo que no se puede esperar es que el gobierno ceda o se rinda en temas de la coca. De eso, ni hablar. Es un compromiso más grande que los intereses de Bolivia. Aquí entra en juego una poderosa transnacional.

Como dice la revista Veja, la transnacional está lanzada a dominar toda la región con el original método, nacido en el Chapare, de jugar a la política en lugar de hacer papelones como guerrilleros.

En esa materia, la de la coca, no habrá retroceso. No depende del gobierno boliviano. Es la internacional de la droga. No tiene himno, como tuvo la internacional socialista en su momento, pero tiene mucho, pero mucho dinero. Y está comprando países.

No hay ideología, lo que explica el juego de cintura de los actores de este proyecto. Only business.

