Otra actriz porno afirma que Donald Trump la invitó a su habitación para hacer un trío

Fue en 2006, y dijo que el actual presidente la invitó para compartir la cama junto a otra estrella porno.

De izq a der: Donald Trump, Alana Evans y Stormy Danields.

La polémica parece seguir al presidente de los Estados Unidos allá dónde vaya. El pasado viernes salía a la luz que el abogado de Donald Trump había pagado a la estrella porno Stephanie Clifford para que guardase silencio sobre su encuentro sexual de 2016 con el magnate, según recogía el diario neoyorquino The Wall Street Journal.

Trump y Stormy Danields.

Ahora, ha resultado ser que una tercera persona no solo conocía la relación puntual que tuvieron Clifford y Trump, sino que podría haber llegado a estar implicada.

La información que involucra a Trump con Alana Evans.

Se trata de la también actriz porno, Alana Evans, que ha revelado en una exclusiva al tabloide Daily Beast que Trump y Clifford (conocida también como Stormy Danields) la invitaron a unirse a ellos en su encuentro sexual para “pasarlo bien”.

Alana Evans dice que rechazó hacer un trío con Trump.

Finalmente, la actriz no acudió. No obstante, según explica Evans, cuando le preguntó a Clifford sobre la noche, esta respondió: “ todo lo que voy a decir es que he acabado con Donald en su habitación de hotel. Imagínatelo en calzoncillos persiguiéndome por la habitación”.

Stormy Danields dice haber cobrado 130.000 dólares para no decir que compartió cama con Trump.

A pesar de que la Casa Blanca ya negó, tanto que hubiese sucedido como que Clifford hubiese cobrado 130.000 dólares en efectivo para no comentar públicamente el encuentro con el por entonces candidato de la presidencia; lo cierto es que las críticas sobre las relaciones sexuales extra-matrimoniales de Trump llevan tiempo dando de qué hablar.

Donald Trump y las dos actrices porno involucradas. Alana Evans (izq) y Stormy Danields.

Sin ir más lejos, The Daily Best también hace mención a una tercer actriz porno, Jessica Drake, que en 2016 acusó al presidente de acosarla hace una década durante un torneo de golf; es decir, también en el 2006. Drake ha afirmado que Trump le ofreció 10.000 dólares y el uso de su avión privado si le acompañaba a su habitación.

Diario La Vanguardia.​

Fuente: clarin.com