Polémica por el calor extremo en el Australian Open: Halep acabó internada y Cilic se sumó a las protestas

En la misma línea, Cilic criticó a la organización tras caer ante Federer por 6-2, 6-7 (5), 6-3, 3-6 y 6-1. Durante el choque masculino, el juez principal (a pedido de la organización), decidió cerrar el techo del Rod Laver Arena. La medida no agrado para nada al tenista croata: “Había jugado seis partidos al aire libre. Había entrenado todos los días al aire libre. He entrenado a 38 grados y luego he tenido que jugar a 23. El ambiente era mucho más fresco del que esperaba. La diferencia era grande entre los 38 grados del exterior y los 23 del interior.”