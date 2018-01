Por qué Roger Federer es el tenista más grande de la historia

El suizo se destacó en su carrera no sólo por sus resultados sino por su técnica, su vida privada ordenada y su disciplina para mantener su vigencia a los 36 años.

El suizo Roger Federer festeja tras vencer al croata Marin Cilic en el Abierto de tenis de Australia.Foto: DPA

Roger Federer es el más grande tenista de la historia. Muchos podrán refutar esa afirmación alegando que es imposible comparar los logros del suizo con los de otros inolvidables campeones del amateurismo y de la Era Abierta y podrán justificarlo con razones lógicas. Pero lo cierto es que la carrera del de Basilea excede ya toda razón. Y sin desmerecer lo hecho por cada uno de los jugadores que hicieron grande este deporte, hay razones de más para avalar que Roger sea el mejor.

Porque así lo marcan las estadísticas. Con su triunfo ante Marin Cilic en la final del Abierto de Australia, sumó su 96° título -es el segundo más ganador- y su 20° Grand Slam, una cifra récord que ningún otro jugador ha alcanzado. Encima consiguió ese hito jugando en un altísimo nivel y cediendo un solo set en el torneo, justamente ante el croata.

Roger Federer posa con el trofeo de campeón del Abierto de Australia.Foto: AP

Porque a pesar del paso del tiempo, su tenis sigue vigente y su físico parece no cansarse de las idas y vueltas de un circuito por demás exigente. El año pasado, cuando muchos ya empezaban a imaginar un circuito sin el gran Roger después de que una lesión en la rodilla izquierda lo obligara a cerrar su 2016 en julio, él se reinventó, volvió rejuvenecido y con más ganas que nunca y fue uno de los grandes protagonistas del circuito.

Y este domingo, en Melbourne, con 36 años y 173 días, se transformó en el segundo campeón de Grand Slam más veterano en la Era Abierta después del australiano Ken Rosewall, quien ganó ese mismo torneo en 1972 con 37 años y 62 días.

El tenis y la figura de Federer logran superar fronteras y no hay un lugar en el mundo en el que no haya un fanático que se emocione con cada victoria y festeje junto con él a la distancia cada consagración. No sólo por su juego, tan elegante como peligroso, sino por su calidad humana y porque a pesar de los éxitos, parece tener siempre los pies sobre la tierra. Para él, no hay trofeo ni título más importante que su familia y su gente.

Emocionado hasta las lágrimas, Roger Federer celebró su vigencia en el tenis mundial.Foto: EFE

“Es un absoluto sueño, el cuento de hadas continúa”, reconoció emocionado luego de recibir una vez más el preciado trofeo del Grand Slam oceánico. El triunfo, que lo emocionó hasta las lágrimas, le permitió extender su ventaja sobre el español Rafael Nadal, ganador de 16 Grand Slams, en la que es tal vez la estadística más significativa del tenis. Por delante suyo sólo figuran tres mujeres: la australiana Margaret Court, que conquistó 24 “grandes” en su carrera, la estadounidense Serena Williams (23) y la alemana Steffi Graf (22).

Hay un dato que le da sustento a la afirmación que lo proclama como el mejor. El Abierto de Australia de 2018 fue el Grand Slam número 200 de la Era Abierta del tenis (desde 1968) y Federer ha ganado 20 de esos torneos. Dos decenas y aún así, tras la victoria ante Cilic, se emocionó tanto como si hubiera sido el primero.

“Estuve terriblemente nervioso todo el día. Por eso cuando todo terminó sentí tanto alivio”, contó Federer y ya no pudo contener las lágrimas. Lloró como un niño mientras todos los presentes en el estadio lo aplaudían de pie. También por esa pasión con la que sigue viviendo el tenis, incluso después de dos décadas de carrera, vale afirmar que el gran Roger es el mejor de todos los tiempos.

Fuente: clarin.com