Presidenta de Diputados dice que no es racional anular todo el Código

Dice que el nuevo Código del Sistema Penal cambiará la vida de la gente en Bolivia.

Montaño dice que no es racional anular todo el Código

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, sostuvo que “no es racional” ni sano que se derogue todo el nuevo Código del Sistema Penal, como los solicitaron los médicos y el transporte pesado.

Aseguró que el nuevo Código Penal está pensado para que la gente no tenga que enfrentar largos procesos judiciales y evitar las chicanas jurídicas. Sostuvo que el procedimiento es más eficiente que la normativa que está vigente.

“No se puede tolerar que (…) se quiera tirar abajo todo un Código por que se tiene observaciones a un par de artículos. Eso no nos parece correcto, no es sano, no es racional”, dijo Montaño en conferencia de prensa.

Insistió en que el Código Penal cambiará la vida a mucha gente y pidió a la población evaluar la factibilidad de ese pedido de derogar todo el Código.

Erbol / La Paz