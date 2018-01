Presidente, devuélvale la soberanía al pueblo

Nuevamente Bolivia le dijo NO a la imposición de normas injustas logrando una victoria ciudadana que derrota a un Presidente desconectado de la realidad.

El clamor popular es contundente, quieren que le devuelvan su soberanía.

El #21F es una decisión sagrada para los ciudadanos.

Un gobernante debe llegar por vía democrática y debe ejercer el poder democráticamente.

Presidente cumpla su mandato hasta el 22/01/2020 y devuélvale su soberanía al pueblo.

El #21F Bolivia Dijo NO a la relección, Dijo NO más.

Exigir respeto a la soberanía popular no es conspirar.

