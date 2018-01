¿Quién es Michael Wolff y cuál es el ‘modus operandi’ del autor del libro sobre Trump del que todo el mundo habla?

No hay cotilleo que se le escape, ni extremo al que no esté dispuesto a llegar. Es el biógrafo más fantástico de las letras estadounidenses. Y algunos cuestionan sus métodos.

Hoy sale a la venta en Estados Unidos Fire and Fury: Inside the Trump White House, el libro más demoledor sobre la campaña y los nueve primeros meses de la presidencia de Donald Trump. Su autor, Michael Wolff, es un periodista de 64 años, que vive por y para el escándalo. Y que, al menos en el título, no miente. Aunque Trump hoy diga en un tuit que “Wolff tuvo Cero (sic) autorización por mi parte para estar en la Casa Blanca”, lo cierto es que el gabinete del presidente era consciente de que Wolff entraba y salía a su antojo, y que sí tuvo autorización para pisar el Ala Oeste, cerca de 20 veces.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de enero de 2018