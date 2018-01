Rechazan ataques de racismo y de confrontación del Vice García Linera

Ref. Fotografia: Posición. Largas filas de gente para firmar el libro para enviar a la OEA sobre la reelección.

Rechazan ataques de racismo del vicepresidente

Oposición y plataformas cuestionan a Álvaro García Linera.

Polémica. Plataformas ven que Gobierno intenta dividir a los bolivianos sembrando odio.

Las últimas declaraciones del vicepresidente Álvaro García Linera, dejan malestar y críticas por parte de la oposición y las plataformas ciudadanas que están movilizadas en el país.

Afirman que los calificativos que utilizó el segundo mandatario del país, tienen claras intenciones de afectar y dividir a la población en las protestas que llevan adelante.

Diferentes departamentos de Bolivia, vienen realizando hace casi dos meses protestas y movilizaciones hacia el Gobierno central, para que este anule el nuevo Código de Sistema Penal y el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que da vía a la reelección indefinida, pese al rechazo de la población en el referéndum del 21 de febrero 2016.

Declaraciones. En un congreso de gremiales en Cochabamba el vicepresidente se refirió a la intención que tiene el MAS para la continuidad de Evo rumbo al 2019. En esa línea pidió a la gente presente que salga a defender el denominado “Proceso de cambio”, señalando que las protestas en el país son de personas “racistas”. “Si ellos vuelven, pobre del campesino, pobre del obrero, pobre del joven, lo van a volver a esclavizar como en tiempos de la colonia. (…) Así le insultan, así le atacan a nuestro Presidente, cholo, ignorante, raza maldita, así le dicen. (…) Cuando le atacan a Evo le atacan a usted, porque están insultando a la pollera, al poncho, al aguayo, y eso está soportando nuestro Presidente”, fueron sus declaraciones.

Críticas. Tras las declaraciones de Linera, la oposición cuestionó esta acción y presentó una denuncia ante el Comité Nacional de Lucha Contra el Racismo, basándose en la ley que señala que el delito de Difusión e Incitación al Racismo o a la Discriminación es cometido por la persona que “incite a la violencia, o a la persecución, de personas o grupos de personas, fundados en motivos racistas o discriminatorios”.

Por su parte Úrsula Cabrera, de la Plataforma Resistencia Femenina, rechazó la posición del “vice” y aseguró que Bolivia no está en tiempo de divisiones; por el contrario, considera que la población está unida y que este tipo de posiciones tienen la intención de división. “Esos adjetivos no nos representa a nosotros. Hablar de indios, polleras, cholos, campesinos no es representación a nosotros, eso es de ignorantes, nosotros no usamos esos discursos. La muestra clara fue la movilización del segundo anillo, donde todos nos tomamos de la mano sin distinción de clases sociales ni de edades. Afortunadamente la gente se ha dado cuenta y sabe que no son así las declaraciones del vicepresidente”, dijo un rostro joven al frente de las protestas.

Al mismo tiempo, Cabrera considera que el Gobierno intenta aplicar su estrategia de “divide y reinarás”, con el afán de dividir a los bolivianos, sembrar odio y minimizar protestas. “Nos quieren ver separados, divididos, peleados, pero no lo van a lograr, estamos juntos unidos por una Bolivia mejor”, afirmó.

15 de diciembre

Se promulgó el Código Penal y desde esa fecha hay movilizaciones.

5 Regiones

Realizaron un paro cívico y la respuesta de la población fue acatada.

Manifestación por el 21f y el código continúan

Pese a las declaraciones del vicepresidente y otras autoridades del Gobierno central que intentan frenar las manifestaciones de plataformas ciudadanas y comité cívicos del país, la población continúa participando de las actividades de protestas.

El llenado de firmas de los libros para ser enviados a la OEA continúa en varios puntos de Santa Cruz; sin embargo, esta acción no solo se aplica en el departamento cruceño, sino que en otras regiones también están firmando libros para anexar a la demanda por la reelección.

Ayer en la capital cruceña, la gente hacía fila para poder firmar el libro.

Al final del día los jóvenes realizaron otras movilizaciones para expresar su rechazo al Código y exigir a la vez el respeto a los resultados del 21F.

Para hoy el Consejo Jurisdiccional de Laicos, tiene previsto realizar una caravana vehicular hacia el Santuario de Cotoca, que partirá desde el cuarto anillo de la Av. Virgen de Cotoca a las 9:00.

El pedido es el mismo, respeto al 21F.

