Reconocida cirujana es amedrentada por reclamar presupuesto para salud en fiesta del Dakar

La cirujana cardiovascular Ericka Pérez comentó que a su criterio existe un presupuesto “miserable” para la salud en Bolivia, el más bajo de la región.

Reconocida cirujana es amedrentada por la Policía por reclamar por el Dakar

Doctora cirujana, Ericka Pérez . Foto: Ericka Pérez

La Paz, 12 de enero (ANF).- La primera mujer cirujana cardiovascular de Bolivia, médica Ericka Pérez, fue amedrentada por la Policía este jueves cuando los competidores del Dakar hicieron su paso por calles de La Paz, ella junto a un grupo de estudiantes de medicina reclamó que se destine presupuesto a la competición y no se priorice la salud.

“Nosotros como personal de salud estamos sumamente indignados por todo el despilfarro que significa el Dakar, millones de dólares que el país tiene que pagar para un espectáculo que además tiene afectaciones al medio ambiente y todos esos millones los necesitamos en salud”, dijo la reconocida profesional.

De acuerdo al relato de la doctora, este jueves cuando se encontraba saliendo del complejo hospitalario de Miraflores donde presta sus servicios, escuchó gritos de estudiantes de Medicina que eran amedrentados por la Policía por reclamar contra el Dakar. Entonces ella se unió al grupo porque asegura que son incongruencias de un Gobierno que podría destinar mayores recursos a la salud del país.

Aseguró que se manifestaba pacíficamente, pero fue rodeada por policías y varios hombres vestidos de civil que la acompañaron nuevamente hasta el hospital, donde incluso se quedaron en la puerta. “Era totalmente injusto ese trato, indignante, me acompañan, me llevan al hospital, los policías nos siguieron y se quedaron en la puerta, por supuesto que ha habido amedrentamiento”, sostuvo.

“Era una protesta pacífica, en algún momento nos separamos unas tres personas, haciendo ademanes con los brazos para que nos vean los conductores, decíamos `no al Dakar´ y vino el policía a amedrentar y decir que debíamos quedarnos en la acera, de repente mandan a tres policías más y luego aparecen siete varones, me asusté en el momento, corrí y casi me hacen caer, les pregunté cuál era el problema”, comentó Pérez.

En un video que circula en redes sociales, se ve a la médica reclamando por las condiciones “franciscanas” de la salud frente a los millones que se gastan en la organización del Rally Dakar. Entonces se puede observar que es rodeada de personas que impiden su manifestación.

“Nos traen un circo, para decir que estamos bien, pero no estamos bien, vivimos en dictadura, nos roban todos los días. Vean cómo están nuestros hospitales, es una pobreza franciscana, no queremos Dakar”, dijo en ese momento.

Muy afectada por lo ocurrido en la víspera, este viernes aseguró, “lejos de haberme amedrentado esto me da más ganas de decirle al mundo lo que está pasando, porque es sumamente inadmisible. Un Gobierno que ha llegado democráticamente se ríe de la democracia; un Gobierno que ha prometido salud, se ríe de la salud y lo único que hacen es un show y el malgasto de nuestro dinero, de los contribuyentes”, insistió.

Puso como ejemplo las condiciones del Instituto Nacional del Tórax donde debería haber por lo menos diez cirujanos y apenas hay dos, detalla que existe un tercio de enfermeras de las que se necesitan y que se cuentan con camillas en lugar de camas hospitalarias, entre otras deficiencias en un hospital de cuarto nivel.

“Es decir que el personal capacitado es absolutamente insuficiente. La forma en que se maneja la salud pública que depende de las políticas de Estado, es pésima. Nos indigna el despilfarro y nos indigna que se reprima por ello”, dijo.

Comentó que a su criterio existe un presupuesto “miserable” para la salud, el más bajo de la región.

Pérez dice que es una orgullosa médica titulada en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), se especializó primero en Cirugía General en el Hospital Obrero y posteriormente a nivel internacional en cirugía cardiaca de adultos en el Hospital de la Universidad Católica de Chile y en cirugía cardiovascular en Colombia. Además realizó una maestría de cirugía forense.

“Nunca he tenido la intención de quedarme en otro lado, siempre he sido parte de la élite de mi profesión, pero nunca he tenido las ganas de irme a otro país, siempre vuelvo”, relató la doctora, que además con modestia comentó que fue la primera mujer cirujana cardiovascular de Bolivia y la única boliviana en la Sociedad Mundial de Cirugía Cardiovascular Pediátrica.

Ha trabajado en la Caja Nacional de Salud, en la Clínica Belga en Cochabamba, en diferentes seguros de salud y ahora presta sus servicios en el sector público. Asimismo actualmente es vicepresidenta de la Sociedad Boliviana de Cirugía Cardiaca filial La Paz.