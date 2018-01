Revelan que el jefe de la policía de Honduras ayudó a un líder narco a traficar cocaína

Pero un ex miembro de la Policía Nacional al tanto de la investigación confirmó que se comprobó que altos oficiales encubrieron el incidente y que el agente esposado fue posteriormente dado de baja. Otros tres oficiales de alto rango de la policía (uno actual y dos ex oficiales) y los aparatos de seguridad de Honduras y un ex funcionario confirmaron partes del informe. Los cuatro hablaron a condición de no ser identificados por temor a sufrir represalias.