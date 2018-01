Salma Hayek se despide de su perrita Lupe con una emotiva carta

La mexicana anuncia en Instagram la muerte de su querida mascota, con la que ha vivido 18 años.

Si tuviéramos que describir los géneros de foto que los famosos han creado en Instagram, podríamos reducirlos a tres grandes categorías: anuncios de bodas, anuncios de embarazos y anuncio de apoyo a la lucha social del momento tipo #TimesUp.

Pero que eso sea lo mainstream no significa que de vez en cuando esta red social también sea el vehículo que las celebs eligen para comunicar noticias tristes que no tendrían cabida en ningún otro sitio. Y no porque no sean importantes, sino porque acompañadas de una foto hay despedidas que cuestan menos.

Esto es justo lo que acaba de hacer Salma Hayek, que terminó el año escribiendo uno de los relatos más conmovedores sobre lo que significaba ser acosada por Harvey Weinstein y que ahora lo empieza teniendo que decir adiós a su perra Lupe, después de tanto tiempo juntas, una más de su familia.

“Con el corazón lleno de amor y dolor le dije adiós a mi Lupe”, escribía la actriz junto a una imagen del animalito en brazos. “Le estoy muy agradecida por enriquecer mi vida con su grandioso espíritu por 18 años. No tengo palabras ni lágrimas que describan lo que ella fue para mí. Correrá libre con mis otros perros que ya la esperaban en el paraíso canino”. Quien haya tenido alguna vez que despedirse de una mascota, entenderá perfectamente por lo que Salma estará pasando.

Fuente: revistavanityfair.es