Santa Cruz Para Todos acusa al MAS de boicotear el traslado

Para el oficialismo municipal, hay hasta ministros masistas que se oponen al plan. Un concejal aludido negó la acusación

Ernesto Estremadoiro Flores

El conflicto por el traslado del mercado La Ramada se politiza. Ayer el concejal de Santa Cruz Para Todos Romel Pórcel acusó al Movimiento al Socialismo (MAS) de estar detrás de las movilizaciones que rechazan el plan de ordenamiento de mercados.

La presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, fue la primera en lanzar los dardos. El miércoles acusó al concejal masista Johnny Zeballos de organizar a unos comerciantes que, ese día, llegaron a una sesión especial, realizada en los nuevos predios de La Ramada, para sabotear el ordenamiento del centro.

Esto derivó en una gresca verbal entre el alcalde Percy Fernandez y parte del sector gremial.

Pero a diferencia de Sosa, Pórcel fue más tajante y aseguró que los gremialistas que cuestionan el traslado “están dirigidos por los concejales del MAS”.

“Es real eso, no vamos a ocultar las cosas. Detrás están los concejales del MAS. Hay un ministro, viceministro, un dirigente de la Conalcam; es una movida para evitar el traslado”, acusó Pórcel.

El concejal por UCS Adalid Suárez señaló que incluso hay fotos que muestran a Zeballos con los dirigentes que rechazan el traslado. “Si hay concejales que no están de acuerdo es hora de que lo digan de frente. Que no se escondan”, manifestó.

Chivo expiatorioPor su parte, Zeballos negó cualquier relación con los gremialistas. Sobre las fotos en las que se lo ve con varios dirigentes, dijo que no son recientes sino de 2017.“Acudí a una concentración por la mentira del 21 de febrero. Me invitaron, pude haber ido con cualquier otro sector”, se defendió. Sobre las críticas de los concejales oficialistas afirmó que “están buscando un chivo expiatorio de las cosas que hacen mal”.

En su calidad de concejal, aseguró que observó la ley 136 antes de su aprobación, por no estar de acuerdo en la metodología del censo gremial. “Yo hice mis observaciones pero los titulares aprobaron”, aseguró Zeballos. Sin embargo, Suárez le recordó que la ley, que establece el ordenamiento de los mercados, fue acordada por los 22 concejales titulares y suplentes.EL DEBER buscó a los concejales del MAS Tito Sanjinez, Mélody Téllez y Hortensia Sánchez, pero no contestaron sus teléfonos. Los mismos no participaron en la sesión del miércoles, cuando se registró el incidente entre el alcalde y los gremialistas.Johnny Fernández, edil por UCS, afirmó que antes de acusar al MAS, el oficialismo debe presentar pruebas. Añadió que hay que tener paciencia en el ordenamiento. “Aquí, no hay que ver el color político, el que haga cálculo político está errando el camino”, afirmó.Empero, dijo que se debe mejorar el censo gremial, que es la manzana de la discordia. “Creo que se deben formar mesas de trabajo y se tiene que ver el transporte”, señaló.

El dirigente gremial Juan Flores confirmó su militancia con el MAS pero negó cualquier injerencia de este partido en sus movilizaciones.

