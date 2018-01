Saquearon gandola de azúcar en Acarigua – Venezuela

Usuarios reportaron a través de su cuenta en Twitter el saqueo de un camión con sacos de azúcar en la avenida circunvalación de Acarigua a la altura de una Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL), estado Portuguesa.

En una imagen compartida por las redes sociales, se observó que la gandola quedó completamente vacía y restos del azúzar que transportaba quedaron en el piso.

Camión cargado con azúcar fue saqueado en Acarigua. No es el primer caso. Imágenes cortesía. #Venezuela #Portuguesa pic.twitter.com/e1qJV8prlK

Cientos de hombres fornidos saqueando y decenas de mujeres protestando y luchando en #BelloMonte. Así no mi gente, así no! Todos a luchar en las calles, no a robar! #MNSF Esto fue en Acarigua #Portuguesa #ResistenciaAPrepararnos #SoldadosDeFranelaEnLaCalle #SoldadosDeFranelas pic.twitter.com/IR150LVwlB

