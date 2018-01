Transporte pesado de Bolivia va al paro con bloqueo desde este martes

Transporte pesado prevé ir a un paro nacional. Foto/Internet-La Razón.

El presidente de la Cámara de Transporte Nacional e Internacional, Gonzalo Valdivieso, confirmó que a partir de las cero horas de este martes, los transportistas de carga internacional retomarán la medida de un paro nacional con bloqueo de carreteras, porque la decisión de abrogar el Código Penal es solo un anuncio del presidente Evo Morales.

Valdivieso dijo que mientras no exista una ley que abrogue, no se puede confiar en la palabra del Gobierno, motivo por el que sus afiliados determinaron no levantar el estado de emergencia y movilización que mantienen semanas atrás.

Los transportistas participaron la mañana de este lunes en una marcha de protesta en la ciudad de Cochabamba, donde también salieron las juntas vecinales y médicos exigiendo a la Asamblea Legislativa acelerar la abrogación.

Los manifestantes también expresaron su rechazo a la repostulación de Evo Morales para las elecciones del 2019, algo que el MAS y el mismo Jefe de Estado ignora porque entienden que las movilizaciones regionales ya no deberían existir, si se toma en cuenta que la demanda principal ya fue atendida con el anuncio de abrogar el Código Penal.

El vicepresidente de Transporte, Galo Bonifaz, consultado por Erbol, dijo que no hay excusas y motivos para más medida de presión porque el presidente Morales ha decidido anular la ley. “Se va a abrogar y punto”, declaró la autoridad.

Erbol / La Paz