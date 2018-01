Tres bebés comparten una cuna en la maternidad

El hacinamiento sigue siendo un problema recurrente en el hospital Percy Boland. La Gobernación lamentó esta situación y responsabilizó del problema al Gobierno

EL DEBER

El hacinamiento sigue siendo un problema recurrente en el servicio de Neonatología de la maternidad Percy Boland. Dos y hasta tres recién nacidos comparten una misma cuna, incluso ante la falta de espacio los bebés son acomodados en los mesones.

El secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda, lamentó esta situación y responsabilizó del problema al Gobierno, pues hasta ahora no dota de ítems a la región. “Tenemos para ampliar hasta 10 cunas, pero el problema es que no hay plata para pagar al personal. Necesitaríamos contratar 40 personas, entre médicos, enfermeras y personal de servicio, pero no disponemos de recursos. La Gobernación ya cubre 1.800 ítems, para lo cual desembolsa Bs 170 millones cada año”, explicó.

Urenda dijo que la Alcaldía cruceña también está demorando en emitir el permiso para transferir a los neonatos a las clínicas privadas, pese a que el Ministerio de Salud ya les dio la autorización hace unos 10 días.

