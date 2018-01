Un fanático llamó “egocéntrica” a Kim Kardashian y ella tuvo la respuesta perfecta

¿Kim Kardashian cree que todo se trata sobre ella?

No sería la primera vez que los fanáticos critican a la madre de tres por ser un poco egocéntrica, pero esta vez Kim no se quedó callada. Un fanático en particular le escribió a la estrella recientemente, ¡y la mejor parte fue que ella estuvo de acuerdo!

“¿Soy yo o Kim Kardashian es muy egocéntrica? Inclusive cuando no dice nada”, le tuiteó un fan.

La respuesta de Kim fue absolutamente perfecta. “No, no eres tú. ¡Lo soy completamente!”.

¡Bravo Kim!

¿Quieres saber en qué anda el resto del clan K? ¡Mira el clip que sigue a continuación!

Fuente: eonline.com