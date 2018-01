Una polémica medida sobre las mujeres que utilizan velos en Quebec no está funcionando

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, aseguró que no creía que “sea asunto del gobierno decirle a una mujer qué debería y no debería usar” y se comprometió a defender la Carta de Derechos Canadiense. Pero tuvo cuidado de no criticar duramente la ley, preocupado por molestar a los votantes de Quebec, donde su popularidad sigue siendo alta y la prohibición del niqab tiene un amplio respaldo.