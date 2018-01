Universitaria expareja de un policía teme por su vida: “No quiero ser otra Hanaly Huaycho”

Policía violento patea una puerta #ViolenciaHaciaLasMujeresUn mayor de la Policía, acusado de violencia doméstica, fue filmado mientras pateaba la puerta de su expareja, quien dice tener miedo de que la mate. Posted by Periódico Digital Erbol on Wednesday, January 10, 2018

Dayana es una joven universitaria de La Paz que ahora teme por su vida y la de su familia.

Mujer víctima de un policía violento: “No quiero ser otra Hanaly Huaycho”

“Temo por mi vida. Sinceramente sé que voy a terminar muerta o desfigurada o mutilada. No sé a dónde recurrir, no sé qué hacer, la verdad no quiero ser otra Hanaly Huaycho”

Así una joven mujer, estudiante universitaria, explicó la difícil situación que vive por la constante violencia y amedrentamiento que vive de parte de su expareja, un mayor de la Policía de nombre Juan P. V. de 42 años.

Dayana relató que se separó del oficial para evitar más maltratos y violencia, pero aún así sufre amedrentamientos de parte del Mayor quien no respeta las medidas precautorias que se dictaron para resguardar la vida de la víctima.

“Él está con imputación, tengo medidas protectivas, pero el señor no respeta nada, supongo que porque es policía o avalado en su cargo no cumple con las garantías”, dijo.

El padre de la joven relató que el Ministerio Público ya emitió una imputación contra el mayor Villaseca por el delito de violencia doméstica, y que su hija cuenta con dos certificados forenses que dan cuenta de lo maltratos.

La muchacha agregó que el policía tiene denuncias “incontables” de provocar lesiones, abuso de autoridad, desobedecer órdenes superiores y hasta manejar el auto de su superior en estado de ebriedad.

Lamentó que a pesar de las denuncias y las pruebas el mayor siempre logra salir airoso de los procesos penales y continúa ejerciendo de uniforme en la EPI Cotahuma. “No sé si goza de poder”, acotó.

El último episodio de violencia se registró el sábado 6 de enero, cuando la joven intentaba estar con su hijo de cinco años para darle regalos de Navidad.

Relató que una mujer desconocida y los padres del Mayor la increparon y con violencia le arrebataron al niño.

Ella dejó algunas pertenencias en el pasillo de su casa, y el policía apareció en el lugar. El mayor Villaseca propinó patadas a la puerta del domicilio y logró abrirla de manera violenta.

En un video de cámara de seguridad, se observa el ataque del policía y, además, se ve que saca algunos objetos de la vivienda y se los lleva.

La mujer y su padre acudieron a los medios de comunicación para hacer público este caso, y evidenciar al violento. La muchacha reiteró que teme por su vida y la de su familia, puesto que el policía sabe que vive con su madre y cualquier momento puede aparecer para hacerles daño.

Erbol / La Paz