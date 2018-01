YPFB expresa preocupación por la variación en nominaciones de gas de Brasil

Óscar Barriga, presidente de YPFB. Foto: ANF

La Paz, 23 de enero (ANF).- La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a través de su presidente, Óscar Barriga, expresó el martes su preocupación por la variación en las nominaciones de gas por parte del mercado de Brasil. Dijo que es importante programar la exportación de manera regular.

Consultado si Bolivia está cumpliendo con los volúmenes de gas comprometidos a los mercados de Argentina y Brasil, Barriga respondió que sí, pero que sin embargo tuvo una baja nominación de parte de Brasil por las operaciones de sus hidroeléctricas.

Ante las últimas declaraciones del embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, quien anunció que su país pedirá mayores volúmenes de gas al país, Barriga respondió: “hay que evaluar el pedido de Argentina; hay una cosa importante que es el tema de nominación, necesitan más gas y nosotros les vamos a poder entregar más gas”.

Sin embargo dijo que YPFB necesita programar sus nominaciones de gas. “A nosotros nos afecta que Brasil un día nos pida 15 Millones de metros cúbicos diarios (Mmmcd) y otro día nos pida 28 Mmmcd, eso nos afecta, lo que hemos pedido es que hagan una nominación más regular”, señaló.

El máximo ejecutivo de YPFB afirmó que desde hace un mes se trabaja con el Comité de Gerencia para poder lograr que las nominaciones mantengan un régimen, sino constante, al menos uno que permita a la petrolera estatal tener un control absoluto de los reservorios de nuestros pozos.

Contrato con Brasil

El embajador de Brasil en Bolivia, Raymundo Santos Rocha, Ante la falta de una certificación actualizada de las reservas de los hidrocarburos en el país, afirmó el pasado año que ese es un tema interno de cada país, pero hizo notar que cuando se trata de realizar negociaciones su país debe conocer cuál es la dimensión de la oferta boliviana.

“La gestión de la certificación de reservas de gas es una cosa interna de Bolivia, y Bolivia lo hará cuando crea que deba hacerlo, pero desde el punto de vista de la oferta siempre habrá conversaciones entre los dos países para saber cuál es la dimensión de la oferta boliviana”, señaló.

Ante la cercanía de la conclusión del contrato de compraventa de gas entre Bolivia y Brasil el año 2019, el diplomático brasileño y las autoridades bolivianas del área de hidrocarburos coincidieron en señalar que los modelos de contratos serán distintos entre YPFB y varios compradores del ámbito público (Petrobras) y privados de diferentes Estados.

El acuerdo comercial contempla que Bolivia se ve obligada por la cláusula de “deliver or pay” a enviar como mínimo 24 Mmmcd a Brasil, y si no cumple se someterá a multas. Pero también Brasil por la aplicación del “take or pay” está obligado a pagar por el mínimo establecido de exportación aunque no lo haya utilizado.

“La ley brasileña está pasando por algunos cambios con más liberalización, pero seguiremos trabajando con el gas, porque más del 30% del gas que consumimos es boliviano, así que la ecuación puede cambiar porque están en el inicio de negociaciones”, manifestó en referencia a los nuevos términos de contratación.

/JMC/FC/

Fuente: noticiasfides.com