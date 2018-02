﻿UMSS devolverá dinero si el Consejo rechaza nueva escala

El Rector informó que la universidad destina 7 millones de bolivianos solo para pagar la luz. La atención en cajas y ventanillas se reanudó al mediodía de ayer.

UMSS, JUAN RÍOS, EN CONFERENCIA DE PRENSA. BENJAMÍN JAMES” hspace=”” vspace=””> UMSS, JUAN RÍOS, EN CONFERENCIA DE PRENSA. BENJAMÍN JAMES” hspace=”” vspace=””> EL RECTOR DE LA UMSS, JUAN RÍOS, EN CONFERENCIA DE PRENSA. BENJAMÍN JAMES

El rector de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Juan Ríos, informó que si el Consejo Universitario anula la Resolución Rectoral 45/18, que autorizó la aplicación de la nueva escala de valores para trámites universitarios a partir del 1 de febrero, se hará una devolución o compensación de los trámites de estudiantes que cancelaron con la nueva tabla de costos.

Largas filas se registraron en cajas y ventanillas de la UMSS, reanudaron la atención al mediodía de ayer, manteniendo los costos vigentes desde 2011, que podrían sufrir o no modificación en la próxima sesión de Consejo Universitario, prevista para la primera quincena de marzo.

Ayer, los universitarios en una asamblea definieron como pliego petitorio cuatro puntos centrales, la devolución de pagos por diferentes trámites, desbloqueo inmediato de estudiantes que dejaron sus carreras por más de tres años, reprogramación del calendario académico y la renuncia de la jefa de la Unidad de Archivos, señaló Wilber Mejía, secretario ejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL).

Adriana Angulo, estudiante de séptimo semestre de Sicología, manifestó que pagó 507 bolivianos. Anteriormente, le cobraban 107 por semestre, en la modalidad de admisión especial. “Hice cola desde las 6 de la mañana, me atendieron como al mediodía y me dicen que debo pagar 507. No tenía ese monto. La que me atiende se molestó, diciéndome que en vano le hice imprimir la boleta. Finalmente, tuve que retornar y pagar, en mi desesperación por inscribirme a los grupos que quería”.

Al respecto, el Rector aseguró que los perjudicados no superan las 500 personas. “Hay estudiantes que cursan una segunda carrera solamente porque quieren acceder a beneficios como el Seguro Social Universitario”, dijo.

Indicó que hay situaciones irregulares en la UMSS, al comprobar que un estudiante fue bloqueado del sistema, debido a que estaba inscrito en cinco carreras simultáneas, sin cumplir los requisitos de contar con un 70 por ciento de materias aprobadas y un promedio superior a 62.

PAGO DE SERVICIOS Ríos, informó que recaudan 8 millones de bolivianos anuales por trámites, y que con la nueva escala se conseguirían unos 100 mil bolivianos más, monto que no representa ni el 5 por ciento en las recaudaciones por concepto de tramitaciones, que se destinan al pago de servicios básicos.

En respuesta a cuestionantes de dirigentes, explicó que San Simón gasta por concepto de energía eléctrica alrededor de 7 millones de bolivianos anuales. Aclaró que el incremento no contempla el pago salarial a personal docente y administrativo, que es subvencionado con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN).

“Todo lo que se hace con las recaudaciones propias va a cubrir los gastos de funcionamiento de la universidad. El Estado no paga, agua, luz ni teléfono”, afirmó.

Quejas

Durante la mañana de ayer, los universitarios exigían la atención inmediata en ventanillas para hacer sus trámites.

Apuntes

Resolución Rectoral 45/18

La Universidad Mayor de San Simón autorizó la aplicación de una nueva escala de valores para trámites que realizan estudiantes, docentes y público en general, a partir del 1 de febrero de la presente gestión.

El 6 de octubre de 2017, la Dirección Administrativa solicitó aprobar la nueva escala de valores.

Toma de Vicerrectorado

El lunes; los estudiantes, molestos al percatarse del incremento en los valores, procedieron a la toma del Vicerrectorado. Impidiendo la atención en cajas y ventanillas de la UMSS.

Ajuste de costos

De acuerdo al cuadro de la UMSS, la propuesta contempla tres categorías: trámites tradicionales, la creación y la desactivación de valores universitarios.

Entre los trámites más demandados por los estudiantes está la certificación de diploma académico para estudiante nacional, que se incrementó de 800 a 1.100 bolivianos; el certificado de título en provisión nacional subió de 1.400 a 1.600. Los trámites de admisión especial subieron de 200 a 300 bolivianos en el caso de bolivianos; para extranjeros de 300 a 600 bolivianos; legalizaciones de fotocopia de certificado de nacimiento de 50 a 70; la legalización de fotocopia de diploma académico se elevó de 100 a 140; la legalización de fotocopia de certificación de años de provincia médica de 50 a 100 bolivianos. En cuanto a los trámites con incremento más bajo, están los de certificación de no atentado para elección docentes de 10 a 14. El mismo costo tiene la certificación de no haber atentado contra la autonomía.