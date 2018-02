Caso Eurochronos: Informe del IDIF sólo analiza la muerte de Ana Lorena y no el evento en su integridad

eju.tv.- Capitán Cristian Sánchez, perito en balística de la policía asegura que es saludable que se hagan pericias criminales en todos estos procesos sensibles para la población, sin embargo la posición de la policía tiene otro alcance.

Para nosotros, el IDIF no analiza el evento en su integridad, si no solo el hecho de la muerte de Ana Lorena, como en está en este caso, situación que para nosotros como policía si bien lo respetamos consideramos que no analiza el hecho en su conjunto, nos referimos al robo agravado, el cual es un evento concatenado, esta situación nos permite decir que en todas esas circunstancias se dio un enfrentamiento, enfrentamiento que cobro la vida de dos personas.

