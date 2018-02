47% dice que en 2019 votaría por un candidato opositor

La mayoría de los encuestados manifestaron preferencia por un líder no afín al Gobierno de Evo Morales. Sólo el 20% dijo que respaldaría a un candidato del masismo.

Página Siete / La Paz

La mayoría de los encuestados manifestaron que en las próximas elecciones votarían por un candidato opositor. Por otro lado, entre quienes apoyarían a un postulante no afín al Ejecutivo prima la idea de que ese líder no esté ligado al pasado.

A la consulta ¿Por quién votaría en las próximas elecciones presidenciales? El 47% de los encuestados dijeron que votarían por un candidato opositor, mientras que el 20% manifestó que apoyaría a un postulante masista.

“El desgaste del Movimiento Al Socialismo es estructural. Su proyecto original se ha vaciado, su mensaje se ha envejecido y su líder ya no tiene credibilidad”, manifestó el analista Gustavo Pedraza.

Otra consulta del trabajo de campo -dirigida de forma exclusiva a quienes anuncian apoyo a un opositor- fue: ¿Votaría por un nuevo candidato opositor sin pasado político o por uno de los actuales líderes políticos opositores?

El 55% de los entrevistados dijeron que votarían por un candidato opositor no vinculado al pasado, mientras que el 37% afirmaron que votarían por uno de los actuales líderes de oposición.

En el bando opositor, al menos cinco líderes se perfilan como candidatos a la presidencia para 2019. Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz y líder del Movimiento Demócrata Social; Luis Revilla, alcalde de la ciudad de La Paz y jefe de Soberanía y Libertad; Félix Patzi, gobernador de La Paz y líder del Movimiento Tercer Sistema; Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional y el expresidente Jorge Tuto Quiroga.

De ellos, Doria Medina impulsa la construcción de un bloque de oposición unido; Costas afirmó que si su partido quiere que sea candidato, él no se negará. Revilla y Patzi anunciaron que marcaron distancias con “el pasado” y con el masismo.

PUNTO DE VISTA

“El MAS está en su peor momento político en sus 12 años de Gobierno”

Gustavo Pedraza, analista político

El desgaste del MAS es estructural. Su proyecto original se ha vaciado, su mensaje se ha envejecido y su líder ya no tiene credibilidad.

A mediados de 2015 empezó a disminuir la aprobación ciudadana al desempeño del Gobierno, los resultados del 21F son la evidencia. Pero el “pecado capital” del oficialismo es que su líder haya desobedecido la voluntad popular expresada el 21F.

Posteriormente este error es agravado con la decisión del TC del 28N de 2017, que es percibido por la sociedad como una ruptura de las reglas de la democracia.

En pocas palabras, en 2017 el Presidente camina por una ruta autoritaria que le disminuye con mayor rapidez su capital político. Este segundo paso autoritario provoca la indignación de la gente que sale a las calles a defender la democracia y su voto del 21F.

El 15 de diciembre se promulga el nuevo Código Penal e impulsa la protesta de los médicos, protesta que se acopla a una ascendente movilizacion social que ya había empezado. Por esta razón, este conflicto aglutina y fusiona la movilización social a nivel nacional, que finalmente derrota al Gobierno hasta abrogar totalmente el código cuestionado.

Las razones expuestas explican el cambio en la correlacion de fuerzas y porque ahora el oficialismo tiene menor (20%) apoyo que la oposición (47%).

Para continuar en esta línea de análisis, cabe mencionar que los nuevos actores políticos que “arrinconan” al MAS no tienen nada que ver con los tradicionales partidos de la oposición, que hasta ahora no atinan a explicar porqué no cuestionaron el contenido del Código Penal cuando estaba en su tratamiento en la Asamblea Plurinacional. Y esta razón explica por qué los candidatos de la oposición tradicional no tienen el apoyo de la mayoría (37%) de la sociedad disconforme con el Gobierno del MAS, que están buscando una nueva figura sin pasado político para darle su voto (55%).

En suma, el MAS está en su peor momento político en sus 12 años de gobierno, la oposición tradicional está en la situación de siempre y la sociedad aspirando apoyar a la nueva oposición que emerge con diversas formas de organización, pero con el claro objetivo de defender la democracia.

Ficha técnica