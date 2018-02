Abogado que defendió a Messi llevará el caso Zamora a la FIFA

El jurista habló con la familia del ex DT de Real Potosí y pidió los contratos con el club, cuyo presidente dice que solo debe $us 7.000. Newell Old Boys de Argentina sigue en campaña para apoyarlo.

La reaparición del técnico argentino Julio Zamora, explicando la mala situación en la que se encuentra en Cochabamba y el supuesto incumplimiento económico por parte de Real Potosí no cayó en saco roto. La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) designó al abogado Ariel Reck para que lleve el caso hasta la FIFA para hacer que se cumplan los acuerdos entre el club potosino y el entrenador.

Reck, que saltó a la palestra pública al conseguir que la FIFA deje sin efecto la sanción de cuatro partidos que le impuso a Lionel Messi, por insultar a un juez de línea durante un partido por la eliminatoria sudamericana, ya se contactó con la familia Zamora y pidió que se le envíe toda la documentación que vincule al ex técnico con Real Potosí, como también los gastos erogados de su internación y recuperación.

“La idea es no quedarnos con los brazos cruzados, nosotros vamos a hacer todo para que cumplan con mi papá. Vamos a llevar el caso a una instancia más superior y veremos qué pasa”, dijo Marco Zamora, uno de los hijos del DT argentino.

El menor de los Zamora, confesó que hasta el momento deben $us 20.000 a la clínica por los honorarios médicos y que si no pagan hasta el 11 de febrero, el auto de la familia, que está en prenda, ‘morirá’ y algo de la deuda.

Marco Zamora dijo que para pagar la internación de su padre gastaron los ahorros que tenían, y que tuvieron el apoyo de Newell Old Boys de Argentina, donde el ‘negro’ Zamora jugó 10 años de su carrera futbolística, que realizó la venta de bonos logrando recaudar $us 6.000 que ya les entregaron.

En su momento, la noticia sobre el delicado estado de salud del DT trascendió más allá del continente, pues el club Cruz Azul de México mandó $us 10.000 que fueron depositados directamente a la cuenta de la clínica donde estaba hospitalizado.

Actualmente la familia se sigue manteniendo de lo que queda de los ahorros y de lo que ganan los dos hijos del técnico.

Se defiende

Enterado de las declaraciones de la familia Zamora, que iban en contra de Real Potosí, Wilson Gutiérrez, titular del club, salió al paso de las mismas para aclarar que la institución que preside solo le debe $us 7.000 a su ex técnico y a sus colaboradores.

“Hemos pagado todo a Zamora, no es verdad lo que están diciendo, nosotros enviamos nuestros descargos a Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) para que vean que no estamos mintiendo. Solo queda un saldo de $us 7.000 de diciembre que debemos ver a quién se lo damos, pues fue otra gente la que se hizo cargo del equipo en esa fecha”, indicó Gutiérrez.

El titular del club lila agregó que los depósitos de dinero los hizo a la cuenta del técnico y a la de su hijo Braian.

Gutiérrez explicó que el seguro no cubre ese tipo de enfermedades y que pese a ello cuando Julio Zamora fue llevado a la clínica en Potosí ellos cubrieron con esos gastos, como también los de la ambulancia que lo llevó hasta Cochabamba.

Lamentó que el club no esté en condiciones de seguir apoyando al DT, pero que en estos días se acercará a la familia para ver qué tipo de actividad pueden realizar para ayudarlos.

Fabol advierte

El secretario general de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol), David Paniagua, aseguró que Real Potosí debe hacerse cargo de la salud del DT Julio Zamora.

Fabol recurrió a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y a la Liga para que se cumpla con la atención del profesional.

Paniagua dijo que tuvo un contacto con el titular de la Liga e interino de la FBF, Carlos Ribera, quien le indicó que emitirá una comunicación al club.

