ACF rescindirá el contrato con el bar

La asociación anunció que este miércoles se reunirá con la propietaria del boliche, que funcionaba en su edificio de la calle Bolívar, para terminar el convenio de alquiler que decía que en el lugar debía haber una agencia de modelos.Juan Carlos Montaño Egüez

Tras varias idas y venidas, la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF) terminó aceptando que en su edificio de la calle Bolívar funcionaba un bar de expendio de bebidas alcohólicas. La asociación el lunes dio una conferencia de prensa en sus instalaciones donde afirmó que rescindirá el contrato con la propietaria de Tantra Bar & Lounge.

El contrato, según confirmó Lily Rocabado, presidenta interina de la ACF, fue firmado el 1 de febrero de 2013, cuando el titular de la institución era Fernando Roca. “Nos reuniremos con la propietaria para rescindir el contrato, pues este dice que no era para boliche”, dijo la dirigente.

Según recalcan los mismos dirigentes el acuerdo firmado hace cinco años y un mes decía que en el frontis de la ACF debía funcionar una agencia de modelo, que sí abrió sus puertas pero durante un corto tiempo para luego convertirse en un boliche, que funcionaba los viernes y sábados de 23:30 a 5:00.

Ayer algunos de los dirigentes presentes en la conferencia afirmaron que no había pruebas contundentes de que en el lugar funcionaba un bar para rescindir, pero ante la insistencia de la prensa, de que todo estaba claro, acabaron afirmando que la rescisión era un hecho.

Por este escándalo y ante la información que publicó este medio el 16 de febrero, se manifestó desde el ministro de Deportes Tito Montaño hasta el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Carlos Ribera. Ambos aseguraron que iban a investigar los hechos. Ribera agregó que podría haber sanciones a los dirigentes responsables.

Los actuales directivos fueron nuevamente cuestionados ayer luego de que insistieran que no sabían de la existencia de Tantra, y que por ello no habían hecho nada para investigar o deshacer el convenio. “Solamente los martes nos quedamos hasta tarde por las reuniones y ese día no funcionaba el local”, se defendió Rocabado.

El secretario general de la ACF, Noel Montaño, fue claro al afirmar que no puede funcionar un bar a menos de 300 metros de una iglesia (hay al lado de la ACF una adventista) y de una infraestructura deportiva.

Dinero recibido

Según informó ayer Rocabado, a la arcas de la ACF le ingresaron en 2017 Bs 60.000 por el alquiler del local (Bs 5.000 por mes), que está sobre la calle Bolívar. Una suma de los cinco años que duró el contrato, que renovaba automáticamente, da como resultado que la asociación recibió hasta la fecha Bs 300.000.

La dirigente también aclaró sobre las afirmaciones de que el alquiler era muy bajo para el espacio y ubicación del local. “Ojalá haya gente que lo quiera alquilar el espacio, toda vez que la asociación necesita de ese dinero”, respondió.

Fuente: diez.bo