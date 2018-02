Airbnb Plus, el nuevo servicio de Airbnb para el alquiler de alojamientos con la mejor calidad

Airbnb está festejando su décimo aniversario con el lanzamiento de Airbnb Plus, un nuevo servicio similar al habitual con la diferencia de que los alojamientos ofertados están verificados por el cumplimiento de unos estándares de calidad compuesto por una lista de 100 requisitos.

De esta manera, los huéspedes que alquilen alojamientos a través de este nuevo servicio se encontrarán con alojamientos que tengan, por ejemplo, desde tener todos los utensilios de cocina, tengan la nevera limpia, dispongan de toallas, a tener una cuidada decoración con estilo propio, entre otros aspectos, garantizando una total comodidad, incluso de nivel similar a los servicios ofrecidos en hoteles.



Eso sí, los alquileres de estos alojamientos tendrán unos costes superiores. The New York Times apunta a que la tarifa de media con Airbnb Plus será de unos 200 dólares en lugar de los 100 dólares en los listados de casas de Airbnb estándar.

Airbnb Plus nace con un listado de más de 2.000 alojamientos disponibles en 13 ciudades, incluyendo Barcelona, Milán, Roma, Londres y Toronto. Para el establecimiento de la lista de control de calidad de 100 requisitos, empleados de Airbnb ha llegado a entrevistarse con cientos de anfitriones que han tenido una alta calificación, de 4,8 en adelante, para la confección de dicha lista.

Aquellos anfitriones que quieran formar parte de este servicio deberán realizar su propia solicitud para ser aceptados. A este respecto, la compañía enviará un fotógrafo local, que en muchos casos son los mismos anfitriones de Airbnb, para verificar que las propiedades cumplen con los 100 puntos de control de calidad.

Airbnb Plus crecerá durante este año con previsión de alcanzar más de 75.000 casas en más de 50 ciudades.

Fuente: wwwhatsnew.com