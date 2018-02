Al éxito solo se llega por un camino, según Jack Ma, y lo ha contado en Davos

Cada año la ciudad suiza de Davos se convierte en el centro del debate político y económico mundial, con la presencial de jefes de Estado, ministros y empresarios. Obviando las novedades de las intervenciones de Donald Trump y Felipe VI, este año Jack Ma ha vuelto a acaparar el protagonismo. Cada vez que habla el empresario chino, fundador y presidente ejecutivo de Alibaba, el gigante de comercio electrónico, sube el pan. En el evento organizado por el Foro Económico Mundial, impartió varias lecciones​ sobre el liderazgo empresarial, la realización personal y los desafíos a los que se enfrentará el mundo.

Nos ha tocado vivir una época, sostiene Ma, en la que la globalización ni el comercio no se pueden detener. Según el empresario, es la única forma de disolver las guerras. No obstante, esta deber ser inclusiva, es decir, que todos tengan las mismas oportunidades. Mientras tanto, la competencia será feroz y por ello da unas cuantas pinceladas que a él le han ayudado para alcanzar al éxito en el trabajo. Quizá una de sus teorías más reconocidas sea la idea de que un alto cociente intelectual no es suficiente para triunfar en el mercado laboral. Durante años, al igual que en esta última conferencia, ha argumentado que la clave tampoco está en el cociente emocional, sino en lo que el determina como cociente afectivo, algo que las máquinas nunca podrán desarrollar. Se trata, entre otros valores, “del ansia de justicia, la creatividad para solventar retos, la capacidad para empatizar con el resto y la sabiduría para saber responder de forma inteligente”.

Alibaba y los 1.001 errores

Otra de las habilidades que van a convertirse en indispensables en el entorno laboral es, según Ma, la capacidad para aprender de tus errores: “No importa lo inteligente que seas, aprende de ellos”. Además, ha señalado que los fallos están para compartirlos con el mundo y para que el resto también pueda sacar algo provechoso de ellos: “Mi idea es que, si quieres triunfar, debes aprender de los errores de otras personas, no de las historias de éxito”. En este sentido, ha anunciado su predisposición a publicar un libro titulado ‘Alibaba y los 1.001 errores’.

Si tienes entre 30 y 40 años y quieres hacer algo por ti mismo, hazlo. Pero cuando tengas más, haz lo que sabes que se te da bien

Una de las ideas que tienen en común varios de sus consejos es la reflexión de que la inteligencia o un conocimiento vasto no lo son todo y ni mucho menos las claves para alcanzar el éxito. “No es necesario que sepas muchas cosas, pero necesitas encontrar personas que sean más inteligentes que tú”. Todo está enfocado al aprendizaje, ya sea en el lugar de trabajo o en la escuela: “Si tienes entre 20 y 30 años, debes arrimarte a un buen jefe y escoger una buena empresa para aprender cómo se hacen bien las cosas. Si tienes entre 30 y 40 años y quieres hacer algo por ti mismo, hazlo. Todavía puedes darte el lujo de fracasar. Pero cuando tienes entre 40 y 50, mi sugerencia es que hagas cosas en las que sabes que eres bueno, porque los experimentos son más peligrosos. Si tienes entre 50 y 60, pasa el tiempo entrenando y desarrollando a las próximas generaciones. Y si tienes 70, mejor quédate con tus nietos”.

Con Roberto Azevêdo, director general de la Organización Mundial del Comercio. (Reuters)

“Un maestro debe aprender todo el tiempo. No podemos enseñarle a nuestros hijos a competir con máquinas que son más inteligentes”. Sobre el auge y la transformación de la tecnología, el empresario y gurú chino ha señalado que “somos muy afortunados”, ya que “creará personas exitosas y carreras interesantes”. No obstante, ha matizado que cada avance también puede fomentar problemas sociales: “Si no nos alineamos, los seres humanos acabarán luchando entre sí, pues cada revolución tecnológica trae consigo un desequilibrio global”. En este sentido, ha señalado a la inteligencia artificial y el big data (la privacidad) como posibles amenazas para los seres humanos: “Da igual si eres consciente o no, ese mundo va a llegar, y entonces la pregunta será cómo te reinventarás a ti mismo”.

Fuente: elconfidencial.com