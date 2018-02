ASFI inició 10 procesos por estafa piramidal en Tarija

El pasado miércoles en estas páginas publicamos un extenso reportaje titulado “El círculo infinito de la estafa piramidal sigue al acecho en Tarija”. En él se da cuenta de cómo organizaciones opacas como Pay Diamond y similares opera en la ciudad y sobre todo, en el área rural.

También hemos publicado diferentes reportajes sobre los préstamos “gota a gota” y la intermediación financiera ilegal que tantos riesgos reporta para los que acceden a este método sin garantías. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), por medio de su responsable, Lenny Valdivia, saludó el reportaje y accedió a responder a una serie de preguntas relacionadas con el tema, al tiempo que recordó que luchar contra el fraude en todas sus formas es responsabilidad de todos

El País eN (EP).- Los estafadores llegan a comunidades muy alejadas en busca de crédulos dispuestos a invertir su dinero ¿Por qué la ASFI no llega con fuertes campañas de información hasta esas zonas?

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).- La ASFI difundió distintas campañas de prevención sobre Estafas Piramidales en los nueve departamentos del país, incluido Tarija, abarcando las ciudades capitales, ciudades intermedias y áreas rurales, durante más de tres meses.

En estas campañas se difundieron mensajes de prevención, advirtiendo a la población de la existencia de este tipo de empresas y/o personas con estos negocios ilegales.

Esta campaña en el departamento de Tarija fue difundida en radioemisoras en red nacional y de alcance departamental, que llegó a ciudades y al área rural, difundiendo más de dos mil cuñas de prevención, información y educación sobre estafas piramidales, en emisoras de alcance departamental y más de mil en la red nacional, para Tarija.

EP.- ¿Qué resultados obtuvieron de la campaña “Pan Comido” que realizaron el 2017?

ASFI.- Durante toda la gestión 2017 ASFI realizó acciones de prevención de “Estafas Piramidales” a través de 10 campañas de difusión de microprogramas radiales, las cuales se efectuaron entre el 10 de febrero hasta el 4 de diciembre de 2017. Inicialmente se comenzó por tres meses continuos de difusión a nivel de red, en todo el país y posteriormente a nivel local se realizaron campañas en zonas urbanas y rurales de Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, El Alto, Beni, Potosí, Cobija, Tarija, Oruro y Sucre.

Estas campañas comunicacionales, conferencias, talleres, material educativo e informativo, logró advertir y prevenir a la población boliviana sobre la existencia de empresas que operan de forma ilegal captando dinero con características de una estafa piramidal, visibilizando a nivel nacional esta actividad, que no era conocida, en muchas regiones, hasta antes que ASFI realice la difusión de spot, cuñas y otro tipo de materiales informativos y educativos

Estas actividades concientizaron a gran parte de la población que no deben entregar su dinero, fruto de sus ahorros, a personas, grupos de personas o a supuestas empresas que ofrecen jugosos intereses, los cuales posteriormente no cumplen, esta advertencia surgió gran efecto ya que ASFI recibió muchas denuncias de la existencia de este tipo de negocios ilícitos, mismos que fueron comunicados a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, instancia que intervino oficinas, domicilios particulares logrando detener y procesar a muchos de los estafadores.

EP.- En la actualidad, a diferencia del 2016 y 2017, la polémica de las estafas piramidales disminuyó, pero eso no significa que la actividad haya desaparecido, sino que la realizan a “puertas cerradas”. ¿Qué acciones asumirá la ASFI este 2018 ante esta situación?

ASFI.- Durante las gestiones 2016 y 2017, como resultado del constante control que lleva a cabo esta Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para evitar el surgimiento y proliferación de esta actividad irregular, en el marco de lo establecido en el Artículo 489 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, se iniciaron acciones penales contra nueve empresas a nivel nacional que presentaban indicios de responsabilidad, de las cuales se logró la detención de treinta personas involucradas, mismas que en medidas cautelares se dispuso su detención preventiva y/o medidas sustitutivas, tal como se expone en el cuadro adjunto número 1.

Para la gestión 2018, se tiene previsto potenciar las campañas de difusión a través de los medios de comunicación, redes sociales y la página web de ASFI, con contenidos que permitan a la población informarse más y mejor sobre las características de las estafas piramidales y el riesgo que implica invertir en empresas que ofrecen esta irregular forma de negocio, incentivando el ahorro en entidades reguladas por ASFI y exhortando se denuncie ante las autoridades competentes la realización de esta actividad para que ASFI, en el marco de sus competencias, accione contra los responsables de dichas irregularidades.

EP.- ¿Qué hace la ASFI para evitar que sigan apareciendo nuevas empresas piramidales? ¿Es posible la creación de normativa “específica” para regular aquello?

ASFI.- Reiterando lo expuesto, ASFI realiza en forma constante controles para evitar el surgimiento y proliferación de esta actividad irregular.

Toda vez que tales actividades no se encuentran autorizadas, las empresas o sociedades que se conforman con el objeto de realizarlas, no efectúan ninguna gestión administrativa que permita detectar su organización, sin embargo, ante indicios de que existiese alguna dedicada a esta actividad, ASFI efectúa inspecciones sorpresivas de verificación.

En este sentido, en las gestiones anteriores, habiendo ASFI tomado conocimiento a través del Ministerio Público sobre la identificación de personas que realizaban actividades relacionadas a estafas piramidales, se apersonó en los procesos iniciados a fin de coadyuvar a las labores investigativas y, de determinarse esta actividad, proceder conforme a lo dispuesto en la normativa.

En la gestión 2017, como resultado de la campaña comunicacional efectuada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y los esfuerzos realizados por la Dirección de Soluciones y Liquidaciones – DSL, se tuvieron como resultados importantes avances judiciales, producto de denuncias formalizadas por las víctimas de este tipo de ilícitos ante las instancias competentes; en ese sentido, a solicitud de ASFI la Fiscalía General del Estado remitió información con corte a septiembre de 2017 respecto a 53 procesos iniciados en distintos departamentos, cuyo detalle se exhibe en el cuadro adjunto número 2.-

Las características de tales actividades se encuentran tipificadas en el Artículo 335 del Código Penal como delito de Estafa y el inciso a) del Artículo 363 quater el mismo Código.

Mediante Ley N° 1005 de 15 de diciembre de 2017, se aprobó el Nuevo Código del Sistema Penal, el cual en el Artículo 251 sancionaba con prisión de 5 a 10 años a las personas que capten o recauden en forma masiva y habitual dineros del público, organizados como negocios bajo esquema piramidal. Por razones que son conocidas públicamente, dicho Código fue abrogado, sin embargo se insistirá que la referida disposición normativa sea incluida en el nuevo código penal anunciado.

EP.- De acuerdo a la investigación, consideramos que el próximo escándalo financiero que acarreará diferentes denuncias en Bolivia, será el de las monedas virtuales, en el caso de Tarija la más conocida es “mktcoin”, que está en vigencia y es manejada por los miembros de “Pay Diamond” y “Ser Uno”. ¿De qué manera la ASFI actuará antes de que este negocio se crezca mucho más y deje a una gran cantidad de personas estafadas?

ASFI.- En el marco de sus atribuciones y las facultades para emitir normativas especializadas de aplicación general, el Banco Central de Bolivia (BCB) emitió la Resolución de Directorio N° 04/2014 de 6 de mayo de 2014, mediante la cual prohíbe el uso de monedas no emitidas o reguladas por estados, países o zonas económicas y de órdenes de pago electrónicas en moneda y denominaciones monetarias no autorizadas por el BCB, en consecuencia queda prohibido en las transacciones el uso de monedas virtuales como el Bitcoin, Namecoin, Tonal Bitcoin, IxCoin, Devcoin, Freicoin, IOcoin, Liquidcoin, Peercoin, Quark, Primecoin, Fearthercoin y otras similares, por tanto el sistema financiero no cuenta con autorización para operar con dichos medios de pago.

Desde el mes de mayo de 2017, ASFI realiza un rastrillaje virtual, a través del cual se identificaron cerca de 170 cuentas en la red social Facebook referidas a estafas piramidales multinivel relacionadas a las empresas Pay Diamond, Bitcoin, Gladiacoin, Bitcoin Cash, Etherfeum, Trader Clube, Coin Space.

Mediante memoriales de fechas de fechas 26 de junio y 13 de septiembre de 2017, se solicitó el bloqueo de direcciones URL e IP´s relacionadas a negocios multinivel que utiliza Bitcoin, habiendo ordenado la Autoridad Jurisdiccional mediante Resolución Nro. 268-A 2017 el bloqueo temporal de 18 páginas web y direcciones IP y 6 relacionadas a Pay Diamond.

Negocio “Gota a Gota”

una actividad delictiva

EP.- ¿Qué acciones realiza la ASFI para informar a la población sobre la ilegalidad de los préstamos “Gota a Gota” y los riesgos que acarrea?

ASFI.- De acuerdo a lo descrito por el periódico El País de Tarija en su edición de fecha 1 de febrero de 2018, la actividad denominada “Gota a Gota”, constituye una actividad delictiva que no se encuentra tipificada como delito financiero, ni estafa piramidal propiamente, siendo por sus características delitos comunes tipificados en los artículos 333 (Extorsión) y 360 (Usura) del Código Penal; en consecuencia, las víctimas de tales actos delictivos deben presentar la denuncia correspondiente a la autoridad competente.

No obstante, ASFI realiza difusión permanente a través de medios masivos de comunicación, recomendando a la población no operar con personas o entidades no autorizadas.

EP.- ¿Tiene algún plan para este 2018?

ASFI.- La ASFI continuará informando, orientando a la población para que no sean sorprendidos en su buena fe y generar conciencia para que ayuden a identificar la existencia de empresas o personas dedicadas a este tipo de negocios que son fraudulentos y que son difíciles de detectar en un inicio y de esta forma evitar que más cantidad de gente pueda ser víctima y perder sus ahorros y sus dineros.

También seguirá coadyuvando, siendo parte denunciante y patrocinante en todas las denuncias que interpongan las instancias competentes hacia personas que realicen este tipo de delitos en todo el país.

Asimismo, seguiremos trabajando en un proyecto de norma que permita controlar o limitar este tipo de mecanismos de estafa que se está queriendo introducir en el sistema financiero nacional.

EP.- ¿Tiene reportes de la ciudad de Tarija sobre el nivel en que se encuentra este tipo de actividad?

ASFI.- A la fecha ASFI no ha recibido ninguna denuncia formal sobre alguna víctima de este tipo de delitos.

EL PAÍS EN / TARIJA