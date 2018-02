Autoridades reportan “varios muertos” y al menos 14 heridos por tiroteo en Florida

“Un hombre armado abrió fuego en la secundaria de Florida, dejando “varios muertos” y estudiantes corriendo por sus vidas”, dijo el Superintendente Robert Runcie a una afiliada local de ABC News.

Al menos son 14 victimas que han sido trasladadas a los hospitales desde donde ocurrió el hecho en Stoneman Douglas High School in Parkland, la situación de los heridos aun no ha sido establecida de forma clara, dijo el Sheriff de Broward.

El sospecho está bajo custodia, pero la escena aun permanece activa, señaló la autoridad.

So far we have at least 14 victims. Victims have been and continue to be transported to Broward Health Medical Center and Broward Health North hospital. #StonemanShooting

