Ayer dijimos NO, para decir SÍ al mañana

Susana Seleme Antelo

“Algo es claro: estamos haciendo política de un tipo abierto, directo… Estamos utilizando todas las armas de las que un pueblo en el siglo 21 puede hacer uso. Nos mueve el amor por nuestro pueblo, porque hemos votado y nuestra voluntad sigue siendo ignorada. Este 21 de febrero volvamos a golear a don Evo en su cancha. Somos un pueblo que aguanta mucho, pero todo tiene un límite.” Mujer activista por el respeto al voto del 21 F

Según expertos, la palabra ‘revolución’ solo puede aplicarse a aquellos hechos que buscan cambios sin violencia, cuyo objetivo es la libertad como derecho inalienable del hombre. En Bolivia estamos en un proceso de cambio, no el del MAS que debe irse, y que su remate político será el respeto al voto del 21 F de 2016.

En otras palabras, que Evo Morales no sea candidato en 2019, que se aplique la alternabilidad en el ejercicio del poder, propio del sistema democrático, y que se transfiera el poder en enero de 2020 al nuevo gobierno que salga electo de las urnas.

Por eso dijimos NO a la re-re-reelección. Y dijimos NO, para poder decir SI al mañana que garantice el Estado democrático de Derecho, la división de poderes, y el respeto a los derechos civiles y políticos de las personas. Para que termine la prisión y el exilio de todos los bolivianos sometidos a esos castigos sin haber cometido delito alguno; para frenar el acoso a la oposición política, a los medios de comunicación y a las/los periodistas. Dijimos NO para poder decir Si a la defensa de los pueblos indígenas y a la naturaleza, sin adjetivos hipócritas.

Este proceso empezó pacíficamente desde las calles, con los médicos primero, y luego con la sociedad civil toda, bajo direcciones colectivas de diferentes plataformas, jóvenes y adultas.

Quien menos entiende este cambio es el régimen, soberbio y rabioso en su aislamiento, que hace caso omiso de las protestas ciudadanas contra el Estado corporativo y prebendal que desde hace años despilfarra el erario público, y ha hecho de la corrupción su estrategia política sin fiscalización ni transparencia. Dijimos y decimos NO a la economía primario-extractivista que no genera trabajo ni empleo seguros. NO a la ineficiencia y a la ignorancia en la administración del Estado y en la función pública. Y volvemos a decir NO al machismo de Morales que ha vuelto a agredir a las mujeres con unas coplas de carnaval, propias de un depredador sexual.

Bien dice la activista citada, en un mensaje viral en las redes sociales, que estamos “en estado de alerta. Esta situación nos ha llevado a levantarnos, a buscarnos, a uniros y a luchar juntos por recuperar el Estado de Derecho en nuestro país. Luchamos por una Bolivia libre, justa y democrática. Para esto nos hemos convertido en estrategas, literatos, cantantes, poetas, comediantes, artistas plásticos… Nos ha motivado algo puro y legítimo: el amor por nuestra Patria y la preocupación por nuestro futuro y el de nuestros hijos. Hemos despertado y nos toca resarcirnos los unos y los otros con respeto y confianza”.

Gran lección política, sin partidos políticos. Ante ello, me rondan dos artículos: “GPS para la oposición”, de Francesco Zaratti y “Buscando a Ninguno” de Gonzalo Chávez (ambos en El Día, Santa Cruz, 11.02.18).

El primero habla de la dispersión de los partidos políticos opositores, partiendo de la base de que, sin ellos, no se podrá reemplazar al MAS en el gobierno. Y es que constitucionalmente Bolivia se rige por la democracia representativa, aunque tenga opciones a la democracia directa, como los Referendos. Zaratti ofrece un GPS, es decir una guía para elegir entre los dispersos al candidato adecuado para ganarse la confianza de la ciudadanía, garante de un “proceso unificador con capacidad de mando y autoridad en los momentos críticos del recorrido”. Y para que, en reemplazo a Morales, asuma “su responsabilidad histórica ante el país.”

“Buscando a Ninguno” hace referencia a la última encuesta publicada por Página 7, en la que ‘Ninguno’ gana a Morales y obtiene 24%. Para Chávez ese ‘Ninguno’ tendría que ser “no un militante del ‘contra’, sino un amante del ‘para’… para hacer paces con la historia; para hacer de la práctica política un instrumento de concertación antes que una espada para matar al adversario; para respetar las libertades individuales en el marco del juego democrático; para luchar contra la intolerancia y el fanatismo. Para luchar contra el abuso del capital y del dinero mal habido. Para construir una nación de jóvenes emprendedores que superen la pobreza desde proyectos innovadores y empleos dignos. Para construir un Estado y sociedad más justa y transparente… ‘Ninguno’ debe enfocarse en los dolores de los ciudadanos: seguridad ciudadana, empleo de calidad, respeto a la naturaleza, acceso a la tecnología y a las alegrías: más democracia y libertad”.

Si estamos en la misma onda, solo falta que entre todos unamos voluntades con renovación de actitudes y de ideas. Queremos construir el SI por un mañana democrático pleno, no a manotazos y a retazos.

