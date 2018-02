Benito Cerati opinó sobre feminismo: “El abuso no tiene que ver con los genitales”

Como nunca, el hijo del recordado líder del Soda Stereo se expresó en su cuenta de Twitter. Y confesó: “Soy gay y soy feliz”.

“También se puede ser masculino sin ser machista”, sostuvo Benito. (AFP)

Reflexiones, anécdotas, conceptos. Benito Cerati lo vuelca todo en sus cuentas de Twitter (@_Zerokill y @Vanity_Sexx) y responde a varias de los de mensajes que recibe de sus seguidores.

Pero esta vez, a raíz de la enorme lucha por la igualdad de género que se realiza en el mundo, el hijo de Gustavo Cerati y Cecilia Amenábar fue por más y se abrió como nunca.

“El maltrato y el abuso no viene del hombre ni tampoco tiene que ver con genitales, viene de ser machista que no significa ser hombre. También se puede ser masculino sin ser machista“, comenzó el primogénito del líder de Soda Stereo, de 24 años, en una catarata de tuits desde una de sus cuentas oficiales.

En ese espacio, el joven músico que, tiempo atrás, en diálogo con Clarín afirmó que “no es un continuador de la obra de Gustavo” profundizó su accionar contra la violencia hacia las mujeres y escribió a favor de la igualdad de género.

Entre reflexiones y anécdotas, subrayó: “Me parece nefasto que a mí se me exija dar un ejemplo de cómo ser, si en un principio jamás me preguntaron si quería ser figura pública”.

Cerati y Amenábar, en el clip de "Te llevo para que me lleves", en plena espera de Benito.

“Hola. Soy Benito Cerati. Músico. Creador del proyecto Zero Kill, dos discos y un tercero en el camino. Soy feminista y lucho por la igualdad de género e inclusión de minorías. Soy gay y soy feliz“, escribió.

Las respuestas de sus seguidores no tardaron en llegar, y desde su cuenta de Twitter, Benito les contestó: “Dicen que Twitter es un lugar de mucho odio, pero toda la gente que me comenta y sigue es puro amor. Gracias a ustedes también que me ayudan. No nos soltemos, fin del comunicado”.

Luego, los mensajes reflexivos de Benito siguieron completando el mensaje inicial. “Con pares de cabezas abiertas es que se debate. Es inocente creer que a los que tienen la cabeza cerrada los vas a hacer reflexionar”, dijo.

Benito encabeza el proyecto musical Zero Kill. (AFP)

“No condenes a alguien por sus errores, son sólo errores. La barrera tiene que ser el maltrato psicológico y/o físico, creo yo”, continuó.

A su vez, haciendo un juego con sus seguidores, posteó: “Ser LGBT (la sigla compuesta por las iniciales de las palabras Lesbianas, Gais,​ Bisexuales y Trans) en Argentina es… complete en el casillero”.

Y, para cerrar, agregó con ironía: “Todos están asustados porque finalmente saqué los colmillos y son de acero inoxidable”. Un seguidor, con un guiño a su padre y a la canción Zoom de Soda Stereo, le contestó: “De acero inolvidable”.

Fuente: clarin.com