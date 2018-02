Canciller Muñoz advierte que Chile demostrará que no existe la obligación a negociar

El jefe de la diplomacia chilena aseguró “la soberanía territorial de Chile está salvaguardada” porque el acceso soberano “lo principal que buscaba Bolivia ya no lo consiguió”.

Canciller Muñoz con el equipo jurídico de Chile en París. Foto: La Tercera

La Paz, 20 de febrero (ANF).- El canciller de Chile Heraldo Muñoz advirtió que “estamos preparados para demostrarle a la Corte que no existe la obligación a negociar” durante una reunión con el equipo jurídico que representará a su país ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Según reportó el periódico La Tercera, Muñoz aseguró que “la soberanía territorial de Chile está salvaguardada” porque Bolivia no consiguió el acceso soberano.

“Estamos muy bien preparados y tranquilos porque lo principal que buscaba Bolivia ya no lo consiguió. Primero el acceso soberano, el derecho de acceso soberano que la Corte dijo que no era el caso, que este caso es sobre una supuesta obligación a negociar que tiene que ser demostrada y si existiese esa negociación implicaría por parte de la Corte un no prejuzgamiento del resultado, que dependería exclusivamente de las partes”, afirmó Muñoz.

Según el jefe de la diplomacia chilena la estrategia de su país será “tratar de demostrar además que no hubo ninguna obligación de negociar en los episodios de conversaciones diplomáticas entre los dos países”.

Aseguró que “Chile siempre buscó el diálogo, el entendimiento, la integración con Bolivia, sobre la base de que Bolivia ya tiene acceso al mar y en la última década la carga boliviana por los puertos chilenos ha aumentado un 800%. Cómo se puede hablar entonces de no tener acceso al mar”.

En La Paz, el presidente Evo Morales reiteró sus críticas a la política de “dilación y distracción” de Chile pero destacó el “respaldo mundial” a la causa marítima boliviana.

“Los organismos internacionales siempre acompañaron, la OEA, el Vaticano (…) Naciones Unidas, más de 45 ex presidentes, el mundo nos acompaña en la reivindicación marítima”, aseguró.