Ch´allá nomás (que nada te cuesta)

Carlos Federico Valverde Bravo

Estaba listo para escribir sobre la re-postulación y esas cosas tan “livianas” que tiene el país, mientras pensaba que nada de eso tiene sentido frente a las Ch´allas presi y vice- presidenciales y llegué a la conclusión de que si a mí me tocara tan inmensa responsabilidad, comenzaría por Palacio Quemado, que antes se llamaba Palacio de Gobierno y que ahora se usa para que el Presidente esté de rato en rato… cuando tiene que esperar un viaje, una visita de personalidades importantes (bórrese de la lista al tal artista innombrable ese, amigo de el otro ese que se escapó, que fue nombrado Embajador de Buena Voluntad – lo logré!!! no lo nombré a Sean Penn ), un partido de fútbol o alguna cosa “más menor”, como por ejemplo, firmar un contrato para la construcción de algo o un decreto para regalarle algo a los hermanos, compañeros o amigos; bueno… comenzaría por ahí, antes de que lo conviertan en museo, porque la “modernidad, el gimnasio, los ascensores y el sauna de “La Casa Grande del Pueblo” merecerán la atención del “ch´allador de hoy que, curiosamente, comienza por el “edificio nuevo”, donde apenas se vaya deberá entregarlo a un sucesor que, deberá entender de qué se tratan tantas esculturas de mal gusto y dudosa historia. El Palacio de Gobierno fue la última ch´alla del ajetreado día.

Seguiría mi ch´alla en Oruro… pudiera hacer de cuenta que inauguro el abandonado aeropuerto… techo y todo y aprovecharía para comenzar la inauguración de la carretera que ya está hecha bolsa porque nunca se la terminó como se debe… y me iría a Karachipampa… a inaugurar y ch´allar el fracaso del emprendimiento minero que le costó un montón de plata al país y no pasó nada, pero como se trata de que parezca que se hace algo… inauguraría el “complejo” y… ch´allaría los complejos de los “inauguradores que no dan pie con bola” y me volvería en el avión presidencial y lo ch´allaría en el aire mismo, batiendo el récord del primer avión ch´allado en vuelo y apenas llegado a El Alto, me iría corriendo a la ex Ametex y la ch´allaría para mostrar que en este país si algo no mueren son las mentiras y las ideas que hablan de los éxitos y de ahí… a dónde se preguntará el lector… pues… a Kipus… e inventaría un celular que tenga un ring tone “incambiable” que hable del proceso de cambio con la frase… Evo cumple… Bolivia no, en recordatorio del 21F, para que después nadie se queje… por lo que quede inconcluso… porque, simplemente fueron impacientes y no le dieron tiempo de terminar su obra de destrucción (perdón, quise escribir construcción, y no lo puedo borrar porque estoy escribiendo en una computadora de “esas”).

A pesar de vivir en un país ingrato saldría volando a Papelbol, el sueño del papel de coca y la ch´allaría entera, porque… porque si… y aprovecharía para visitar y ch´allar la planta industrializadora de coca… y de paso preguntaría por dónde andará el de la “Coca Colla”… para darle una ch´allada a su embotelladora, para desearle que alguna vez pueda vender mucho y exportar y… corriendo al “aeropuerto más grande del mundo”… es decir el de Chapare (es el más grande porque nunca se llena; ni siquiera se congestiona) y lo ch´allaría para que la maldición de los gringos no siga cayendo ahí, donde un ciclista “enviado por el imperialismo” osó pasear en bicicleta cuando pudo hacerlo hasta en un camión de los del Dakar, total, no iba a pisar un solo bulto o atropellar a una persona, porque los fantasmas (de la corrupción?) no se pueden pisar.

Y de ahí a Bulo Bulo, a ch´allar la Planta de Urea y Amoniaco… que un día va a vender más amoniaco (seguramente a los transformadores ilegales de la hoja9 porque nadie le da bola a la urea y, de paso, inauguraría (ch´alla mediante) las chatas para urea que compraron por montones pero que no se van a usar porque no hay tren y… como no hay tren… pudiera ch´allar la inauguración del tendido del ferrocarril que dejaron a medias los chinos… aunque esta última parte estaría en duda porque huele a Zapatazo.

De verdad que pudiera hacer harto… pero… me voy a la calle,¡¡¡hoy es primer día de carnaval!!!

Carlos Federico Valverde Bravo