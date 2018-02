Cochabamba. Mazamorra sepulta viviendas y hay personas desaparecidas en Tiquipaya

De forma intempestiva, olas de lodo y agua invadieron ayer las calles de Tiquipaya. Según los recuentos preliminares del desastre que ocasionó una mazamorra en el río Taquiña, existen dos personas desaparecidas, un fallecido (dato extraoficial), 10 viviendas totalmente destruidas y otras 20 afectadas.

Ayer en la tarde, el pánico se apoderó de las familias de las zonas de Villa Belén, Taquiña y Chilimarca, cuando el lodo se llevó todo a su paso.

Equipos de rescate de la unidad de Bomberos de la Policía y el SAR Bolivia llegaron a la zona casi una hora después, atendiendo el llamado desesperado de las personas que viven en el sector.

El número exacto de familias y viviendas afectadas aún no se conoce de manera oficial, puesto que los equipos de rescate y todo el personal desplegado en las zonas de riesgo no pudieron continuar con los trabajos debido a la poca visibilidad.

Según el reporte preliminar del gobernador Iván Canelas, 10 casas quedaron totalmente destruidas. Solicitó ayuda y equipos pesados a todos los municipios por la magnitud del desastre. Actualmente se evalúa una declaratoria de emergencia en el municipio.

El Comando Departamental de la Policía ordenó el acuartelamiento de los uniformados de todas las unidades por si ocurre algo extraordinario y para colaborar con las labores de rescate.

En tanto, el director del hospital de Tiquipaya, Carlos Villavicencio, informó que hasta las 23:00 se atendió a siete personas heridas, una de ellas de gravedad. Hasta ese momento, al centro de salud no llegaron personas fallecidas, pero sus cinco ambulancias estaban desplazadas en las zonas de emergencia.

Las familias desesperadas subieron a los techos intentando salvar algunas pertenecías. Otras vieron cómo llegaba el agua y corrieron por las calles envueltas en pánico. El problema se originó en la zona de Villa Belén, cerca al parque Tunari. La huella de desborde del río Taquiña comenzó en Villa Satélite. Sin embargo, la mazamorra llegó hasta la zona de linde y el agua se extendió hasta el mercado 10 de Febrero.

El subalcalde del Distrito 5 del municipio de Tiquipaya, Gustavo Vargas, informó que las zonas de Villa Belén, Taquiña, Juventud Chilimarca, Chilimarca, Satélite y Trojes son las más afectadas.

“De la tranca de Tiquipaya cinco cuadras arriba, el desborde del río Taquiña afectó a varias casas. Estamos solicitando ayuda de todos los municipios y de la Gobernación para que nos ayuden a rescatar a las personas que se encuentran en los sectores aislados”, manifestó con lágrimas en los ojos.

Explicó que presuntamente la mazamorra se originó por fallas en el dique de la represa de la fábrica Taquiña, producto de las lluvias de los últimos días.

“Justo nosotros teníamos una reunión de distrito, estábamos esperando a los dirigentes cuando escuchamos un fuerte estruendo, salimos y vimos cómo llegaban olas y olas de lodazal”, relató la autoridad.

El alcalde de Tiquipaya, Juan Carlos Angulo, realizó un recorrido por los sectores más afectados para ver la magnitud del desastre. “Es una situación inesperada que se nos ha venido, parece que se ha desbordado todo un río de ahí arriba, eso nos han informado desde las alturas”, expresó.

Los equipos de rescate y el personal desplegado en las zonas afectadas frenaron los trabajos por precaución

VERSIONES

“No puede ser que nadie nos venga a ayudar. Ni una tableta me dieron en el hospital y no me dejaron buscar a mi hijo. Quiero que me digan dónde está”. Madre de niño desaparecido

“Pedimos a la gente que busque otro lugar para pernoctar, porque el río aún puede seguir subiendo y es un riesgo que se queden en el lugar”. Ramiro Mercado. Defensa Civil

“Quiero comunicarme con mis hijos que están al otro lado del lodo y el agua, pero no contestan sus celulares, están apagados, estoy desesperada”. Madre de familia. Zona Taquiña

“Todo está rodeado de lama. Se lo ha llevado paredes postes, este poste se está moviendo. Una persona pasa el río pero al otro lado la situación esta igual”. Sandra Vargas. Vecina de la zona Taquiña