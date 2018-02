Cochabamba. Padre Bazán vuelve a participar del paro; aboga por la unidad y el respeto a las leyes

El rector de la Catedral Metropolitana, padre Marcelo Bazán, acompañado de vecinos de la zona de la plaza Quintanilla. | José Romero

COCHABAMBA | El rector de la Catedral Metropolitana, padre Marcelo Bazán, volvió a participar de las manifestaciones que se realizan en Cochabamba. El sacerdote se instaló en medio de una calle en inmediaciones de la plazuela Quintanilla.

Vecinos de esta zona pusieron un cerco durtante la jordana de paro convocada para hoy por algunos sectores demandando el respeto a los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016.

Bazán expresó en esta oportunidad que decidió acompañar a los vecinos porque “todos somos Iglesia”.

“Lo que pedimos es la unidad, estamos en tiempo de Cuaresma, que nos convirtamos todos para trabajar juntos por esta Bolivia bella y respetando las leyes que tenemos vigentes”, dijo el sacerdote.

El clérigo pidió ante todo la unidad de los bolivianos y que las ideologías no sean motivo de peleas. “Ojalá que no haya confrontaciones. No nos dejemos llevar, ni unos ni otros”, añadió.

El pasado paro ciudadano del 16 de enero, Bazán cautivó la atención de los transeúntes con su pelicular forma de protesta. Con una mesa religiosa y acompañando de su biblia, se aposto en medio de la calle de este mismo sector. Miembros del MAS criticaron al padre por acatar el paro.

Los Tiempos Digital