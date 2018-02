Cordano no se mueve en el arco de Blooming

El meta de la academia cruceña irá de titular ante Aurora de Cochabamba este domingo (19:30) en el Tahuichi. Hugo Suárez sufre un desgarro en los abductores y está en observación.

El joven golero Rubén Cordano recibió una vez más la confianza del director técnico Jeaustin Campos en el arco de Blooming. “Gracias a Dios se me da la oportunidad de defender el arco y de devolver la confianza que me da el profesor. Solo me queda seguir entrenando para poder estar de nuevo”, afirmó Cordano al programa Los Más Buscados de EL DEBER Radio.

El meta destacó el trabajo que cumplió el equipo durante los días de Carnaval. “La semana de receso fue muy beneficiosa en lo físico y en lo táctico. El equipo llega bien (ante Aurora) con casi todos los jugadores”, indicó el arquero. Cordano ocupa el puesto desde la segunda fecha por una lesión del titular Hugo Suárez, que se recupera de un desgarro en los abductores.

Cordano indicó que la fortaleza del equipo está en la unión del grupo. “Cuando perdemos un balón todos nos tiramos de cabeza y volvemos rápido. Estamos bien ordenados y nos comunicamos muchos entre jugadores y cuerpo técnico. El compañerismo es nuestra fortaleza”, destacó.

Blooming, que integra el grupo B, está con cuatro puntos, al igual que San José, Royal Pari, Aurora y The Strongest. Cierran la serie Nacional Potosí (3) y Sport Boys (2). Cuatro de los siete clasificarán a la segunda fase.

