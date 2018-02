Costas, el mejor perfilado entre quienes respaldan a opositores

El Gobernador cruceño logra la mayor preferencia de los apoyan a un político no afín al masismo. Le sigue Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional.

Página Siete / La Paz

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, es el mejor perfilado entre quienes dicen que apoyan a un líder opositor para las próximas elecciones presidenciales, así lo revela la reciente encuesta encargada por Página Siete.

El 26% de los encuestados indicó que votaría por el gobernador Costas, líder del Movimiento Demócrata Social. Mientras que el 25% de los entrevistados manifestó que apostaría por Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional.

El 24% de los consultados expresó que optaría por la alternativa “ninguno”; el 9% indicó que votaría por el alcalde Luis Revilla, líder de Soberanía y Libertad; el 7% afirmó que votaría por el expresidente Jorge Tuto Quiroga, y el 6% dijo que apoyaría al gobernador de La Paz, Félix Patzi.

Costas y candidatura

A mediados de diciembre de 2017, Costas expresó que si su partido quiere que sea candidato, él no se negará. “El 2019 se definirá quién irá de candidato a la Presidencia y si el partido decide que sea su candidato, no le hago lance a la jeringa”, manifestó.

El martes, el líder promulgó el estatuto autonómico cruceño. “Nunca quisimos la autonomía sólo para nosotros. Queríamos que todos los departamentos fueran autonómicos”, dijo la autoridad.

Durante el conflicto en torno al Código del Sistema Penal, Costas declaró que el Gobierno atraviesa un proceso de “desgaste”. “Yo creo que hay una clara indignación del pueblo boliviano, yo creo que hay un agotamiento de este proceso del Gobierno porque cuando se vulneran los principios fundamentales de las personas, no sólo empieza a surgir malestar, sino también indignación (…) no hay que ser miope, (hay) un desgaste”, afirmó.

Unidad y alternativas

Doria Medina impulsa la idea de conformar un bloque de unidad opositora. “Nosotros tenemos que trabajar en unidad, si tenemos unidad vamos a seguir avanzando. Eso han demostrado los resultados del 21 de febrero y del 3 de diciembre, entonces si se actúa con unidad vamos a seguir ganando a Evo Morales y al MAS”, manifestó el líder el 26 de diciembre del 2017.

Revilla y Patzi, en cambio, encaminan sus proyectos por otra senda y anunciaron marcada distancia del “pasado” y del masismo.

Revilla lleva adelante la recolección de firmas para conseguir su personería jurídica y construir una “alternativa política” a nivel nacional. Patzi hizo conocer que será candidato en las elecciones de 2019.

“Esas fuerzas políticas viejas y el Movimiento Al Socialismo deterioraron y empeoraron la democracia”, afirmó el Gobernador paceño.

“Nunca votaría”

La encuesta de Página Siete también indagó sobre quiénes son los líderes opositores más rechazados entre los que anunciaron que votarían por un líder no afín al oficialismo.

En ese marco, a la pregunta ¿Por cuál de los siguientes probables candidatos opositores a la Presidencia usted nunca votaría? El 28% dijo que por el expresidente Jorge Tuto Quiroga.

El 22% manifestó que nunca apoyaría a Félix Patzi, gobernador de La Paz. El 15% afirmó que no respaldaría a Samuel Doria Medina.

El 13% de los encuestados manifestó que no apostaría por Rubén Costas; y el 12% dijo que respaldaría a Luis Revilla, alcalde de La Paz.

PUNTO DE VISTA

“A más líderes opositores, más será el número de indecisos”

Humberto Velásquez I., politólogo y comunicador

La encuesta no deja de ser una fotografía de un determinado tiempo, aunque también es prematuro. Sin embargo, no deja de ser interesante poniendo arriba a dos viejos conocidos, Costas y Samuel, que por su perseverancia estén como los candidatos preferentes para la oposición, en caso de que Carlos Mesa mantenga su postura de no postularse para las elecciones de 2019 y que no aparezca otra fórmula política para la oposición con rostro nuevo que refleje las necesidades y sentimientos de la población.

En ese sentido es que un 24% no votaría por ninguno, porque simplemente no se sienten identificados por estos actores políticos.

Asimismo, llama la atención que por muy debajo se encuentren Revilla, Quiroga y Patzi, lo que refleja poca simpatía de la población. Este escenario muestra que a mayor multiplicidad de líderes políticos opositores (2019), mayor será el número de indecisos.

El hecho de que Costas tenga un 26% de respaldo popular y Samuel un 25% muestra una clara división que provocan estos líderes hacia la población, que mantiene su oposición contra el partido de gobierno de turno. Otro valor de análisis es que en esta coyuntura para la oposición desde la población no importa tanto el quién, sino la sola opción contra Evo Morales.

Por otra parte pensar en una nueva fórmula política opositora, al margen de lo que fue el viejo sistema de partidos, no se hace de la noche a la mañana, ya que implica tiempo, esfuerzo, contexto y condiciones.

En ese sentido es que pareciera que estuviéramos ante una disyuntiva, la cual no lo es, porque la oposición no logra articularse en una única opción política.

Entonces es un escenario que puede beneficiar al oficialismo, porque para el 2019 habrá muchos indecisos que determinarían la elección de ese año. No obstante para esa fecha todo puede pasar.