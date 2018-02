Cristiano Ronaldo, el hombre que se enciende con el himno de la Champions

Suena el himno de la Champions y el hombre se transforma. La mirada del tigre se apodera de él, su gestualidad, ya de por sí histriónica, se exacerba, huele la sangre. Y vuelve a ser él. El Balón de Oro 2017, el premio The Best, Cristiano Ronaldo. A los 33 años, el portugués fue decisivo cuando debía serlo: anotó dos goles y le insufló aire al Real Madrid para que venciera 3-1 al PSG en una serie en la que no lucía como favorito.