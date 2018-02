Cuenta regresiva: las desesperantes medidas en Ciudad del Cabo por la falta de agua

No hierva la comida, hornee o cocine a la parrilla. Use platos de papel y envuelva sus bandejas de servir en un plástico que pueda desprender después de cada comida. Ordene pizza y coma directamente desde la caja. Dúchese sobre una bañera de plástico y luego use el agua para lavar la ropa. Mantenga un recipiente en cada fregadero para recoger agua del lavado de manos. Úselo y lave el agua para limpiar los inodoros.