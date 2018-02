Desconocen efectos en el alza salarial por cambios en el IPC

El empresariado afirma que su sector pudo aportar para enriquecer su contenido. Jubileo pide mayor transparencia. Analista Bonadona no ve ninguna manipulación

Miguel Ángel Melendres

La Fundación Jubileo alertó que el cambio en la base de datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) va a afectar en la ponderación de la inflación, que aunque da paso a medir el aumento salarial hasta el mes de mayo, el cambio no fue difundido y se desconocen sus efectos.“El IPC es un tema referente e indicador fundamental para medir el tema de la inflación. Además, tiene una cadena de impacto en el incremento salarial. Por eso, queremos saber cómo se desarrolló la metodología, cómo se estableció la nueva ponderación de los nuevos productos y precios. El Gobierno nos debe responder cómo fue este proceso que no se dio a conocer”, señaló.

Con el objetivo de mejorar la calidad, cobertura y representatividad del IPC, en función de los cambios en los patrones de consumo de la población, el Instituto Nacional de Estadística (INE) aplica desde este año una nueva canasta, que aunque se recomendaba actualizar el año base de 2007, analistas y el empresariado observan que no hubo una difusión de la misma.

En ese mismo sentido, Núñez cuestionó también a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), siendo que uno de sus principales roles es vigilar que la medición de la inflacion sea real a la que está viviendo el país, ya que es la misma entidad la encargada de la negociación de los incrementos salariales.

Durante la presentación del cambio de base de 2007 a 2016, la ministra de Planificación, Mariana Prado, explicó que con esta actualización, ahora se tiene una canasta que refleja mejor los patrones de consumo.

“El IPC del 2007 tomaba en cuenta 426 productos, con la renovación de 2018 sube a 513”, expuso la autoridad.

No se difundió“Como sector empresarial no hemos participado en ningún componente del proceso de reajuste. Probablemente hubiera sido adecuada la ‘socialización’ previa de estos cambios con sectores académicos o empresariales”, dijo el presidente de la Confederación de Empresarios privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas.

En cuanto a los efectos, espera que el cambio no genere grandes variaciones a las tendencias de los precios. Sostuvo que la participación del sector privado pudo haber enriquecido el contenido del reajuste de la canasta.

“Pero considero que el INE es una institución que cuenta con la experiencia y capacidad para realizar un trabajo serio como este, generando además los controles de calidad que se necesitan para este cambio”, analizó.

Resultado técnicoEl analista Alberto Bonadona expresó que el Gobierno no se ha preocupado de este aspecto en varios años, pues anteriormente subió el salario básico y su efecto era el alza de todos los salarios, las pensiones e incluso que no se pague el IT a partir de cierta base.

“Se descarta una movida política. El INE ha resuelto técnicamente, sobre la base de encuestas, la necesidad de actualizar la base sobre el consumo de los productos y no creo que el cambio esté siendo manipulado políticamente como para evitar subir el ingreso de los salarios”, finalizó.

Fuente: eldeber.com.bo