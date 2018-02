Disfruta en el iPhone 7 Plus de los filtros del modo retrato del iPhone X

El modo retrato del iPhone 7 Plus y su cámara dual se ha extendido como la pólvora por todos los móviles de gama alta y media del mercado. Y aunque podemos disfrutar del modo retrato en el iPhone 7 Plus, Apple ha reservado sus filtros Portrait Lighting al modo retrato del iPhone X y iPhone 8exclusivamente, así puedes disfrutarlos en este modelo.

La fotografía es uno de los puntos clave de todo móvil, y en el caso del iPhone no es menos, de hecho Apple nos ha mostrado cuáles son los secretos para hacer las mejores fotos según los de Cupertino.

Filtros del modo retrato del iPhone X en el iPhone 7 Plus

Los filtros del modo retrato que podemos disfrutar en otros móviles de Apple nos permiten darle un toque muy distinto a nuestras fotografías, que como habéis visto cambian por completo su aspecto. Estos efectos se conocen como los Portrait Lightning, y como es lógico nativamente no podemos disfrutarlos en un iPhone 7 Plus, ya que a pesar de la cámara dual con dos sensores, sólo podemos sacarle partido en los iPhone 8 y iPhone X, por esta razón no se incluye en la cámara del terminal. Pero existe un tweak, para el que necesitamos evidentemente tener hecho el jailbreak en el iPhone 7 Plus, podemos disfrutar de estos filtros del modo retrato del iPhone X.

Un jailbreak que ya está disponible para las últimas versiones de iOS, como es la 11.1.2, y con el que podemos disfrutar de numerosas funciones extra y que normalmente no están presentes en las versiones oficiales de iOS.

Pues bien, una vez instalado este tweak podemos ir a la cámara del iPhone 7 Plus y entrar en el modo retrato, donde ahora veremos un nuevo menú, con los distintos efectos del modo retrato del iPhone X que ahora se incluyen. Estos son Natural Light, Studio Light, Contour Light, Stage Light y Stage Light Mono. De esta forma podemos aplicar a las fotos que hagamos con el modo retrato los mismos efectos que tienen las cámaras duales de los iPhone 8 y iPhone X. Así que sea cual sea la razón por la que Apple nos priva de estos efectos en el iPhone 7 Plus, siempre hay un tweak que sale a nuestro rescate y nos permite disfrutar de una opción que no está integrada nativamente en el sistema operativo de los de Cupertino.

Como Cydia no está disponible aún para iOS 11, hay que recurrir a Electra para cargar este tweak medante SSH al iPhone 7 Plus. Podéis descargar el jailbreak Electra desde este enlace y el Cydia Impactor para instalar el IPA de este tweak. Entonces copiaremos los archivos PortraitLighting.dylib y PortraitLighting.plist a través de SSH en la siguiente ubicación del iPhone 7 Plus / bootstrap / Library / SBinject, y hacemos un respring.

Fuente > iOS Hacker

Fuente: movilzona.es