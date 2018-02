El boliviano Arce y el chileno Tarud se enfrascan en intercambio de tuits

El ministro de Justicia de Bolivia, Héctor Arce pide que Chile diga si cumplirá o no un fallo de La Haya y el diputado chileno, Jorge Tarud dijo que la imagen de su país no se verá afectada si no acatan la decisión.

Arce y Tarud se enfrascan en intercambio de tuits

Existió nuevamente un intercambio entre ambas autoridades de Bolivia y Chile. (Imagen de EL DEBER)

El ministro de Justicia de Bolivia, Héctor Arce, y el diputado chileno, Jorge Tarud, se enfrascaron en un intercambio de tuits sobre si el vecino país acatará o no un eventual fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el tema marítimo.

“Nuevamente cabe la pregunta directa a @JorgeTarud. ¿Está la República de #Chile considerando la posibilidad de no cumplir un fallo de la CIJ favorable a #Bolivia? Es importante que haya una explicación de cara a esta serie de afirmaciones desafortunadas” (sic), preguntó este martes el titular, citando una nota que mencionaba al político del vecino país.

En dicho artículo, Tarud aseveró: “De la imagen de Chile (ante la comunidad internacional) nos ocupamos nosotros, no es preocupación del Gobierno de Bolivia (…) la comunidad internacional sabe lo que es Chile”, al ser consultado por el portal Urgentebo si la imagen de esa nación quedaría afectada al no acatar el veredicto.

“Señor Ministro, vea la entrevista le di a la periodista Jimena Antelo de TV. Creo que no necesita explicación para alguien de su envestidura” (sic), respondió el legislador chileno ante la consulta por la autoridad nacional.

Arce replicó: “Señor @JorgeTarud con todo respeto creo que en temas que involucran la imagen y la dignidad de los Estados así como la vigencia del Derecho Internacional alguien de su trayectoria debería ser más claro” (sic).

La polémica sobre el cumplimiento o no de un fallo en La Haya por parte de Chile recobró fuerza cuando el exagente y hoy senador electo, José Miguel Insulza, dijo que nadie va a obligar a Chile.

EL DEBER / Jesús Reynaldo Alanoca Paco